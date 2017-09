Juan Serrano: «No podemos tropezar más en El Collao»

Juan Serrano, presidente del consejo de administración del Alcoyano, compareció en la sala de prensa del campo de El Collao para hacer un balance más detallado de la todavía vigente campaña de abonados. El mandatario confirmó que la cifra actual asciende a 1.580, de los cuales 541 corresponden a nuevos carnés. Serrano, no obstante, reveló un dato preocupante puesto que en la actualidad existen todavía 325 aficionados que no han renovado su compromiso anual con el Deportivo. «Estamos contentos con la campaña y, sobre todo, agradecemos el esfuerzo de los socios por traer gente nueva». En lo que respecta al capítulo de ingresos dijo que «estamos en números de la temporada anterior. Si renuevan los 325 indecisos obtendríamos beneficios», explicó el dirigente.

La derrota en El Collao frente al Cornellà unido a la pronta eliminación de la Copa del Rey ha enfriado los ánimos. «Esta temporada no hemos empezado con buen pie. No podemos perder más en El Collao. En tres temporadas hemos sufrido una derrota por año, números que no tienen ni el Real Madrid ni el Barcelona en Primera. Para tener un fortín es importante para nosotros contar con mucha masa social», explicó Serrano.

El entrenador, Toni Aparicio, comentó al hilo de las declaraciones de su presidente que «tuvimos un mal partido contra el Cornellà. No soy partidario de victorias en casa o fuera, de lo que se trata es de ganar partidos. Sólo me preocupa que el equipo gane, juegue bien y marque goles, nada más», sentenció.