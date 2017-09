Denuncian al organizador de la Marcha Vías del Tren que une Potríes y Elche

La Marcha BTT Vías del Tren Potríes-Elche, de 150 kilómetros de recorrido, ha quedado suspendida y este sábado no se disputará la edición número 24 como estaba previsto. La idea de la organización es aplazarla hasta el próximo 26 de mayo.

Más de 400 corredores se han quedado sin poder disputar en esta tradicional carrera y muchos de sus participantes califican de "fraude" el hecho de que la organización haya cobrado una inscripción, el precio mínimo es de 40 euros, sin garantizar la puesta en marcha de la carrera y hoy tienen previsto presentar las oportunas denuncias en la Ciudad de la Justicia de Elche. El viernes ya estuvieron informándose en la Policía Nacional.

Algunos ciclistas acudieron ayer al parking de la UMH, a las siete de la tarde, el lugar en el que la organización tenía previsto recoger las bicicletas para llevarlas a la localidad valenciana de Potríes, donde arrancaba el sábado la prueba, para dejar constancia que ellos sí que estaban por la labor de participar. Entienden que todo ha quedado en una tentativa de organizar una carrera que a su juicio "no se ha movido para nada y no estaba previsto ponerla en marcha. Ni los ayuntamientos de ambas localidades sabían nada del evento". Las denuncias apuntan a que la no organización de la carrera ha sido "premeditada" y pretenden llevar el tema hasta el final en los Juzgados lo que ellos califican de "estafa".

La noticia de la suspensión se dio a conocer esta semana a través del portal cronomur.es, que fue el que hizo las inscripciones y, según fuentes de esta empresa, entregó el dinero de los participantes a Julio Giménez, el organizador, y ahora tenía la tarea de hacer el cronometraje de la prueba.

Según Cronomur.es, el aplazamiento ha venido provocado porque el expediente que se mandó a la Conselleria de Gobernación no se completó a tiempo, según le comentó el propio Jiménez al portal el martes. Este periódico se puso en contacto con Julio Giménez, en dos ocasiones, sin poder recabar su versión.

Además las bases de la inscripción aseguran que la organización se compromete "a devolver, previa solicitud por escrito y justificado por causa mayor, el 50 por ciento de la inscripción hasta el 15 de agosto; pasada esta fecha, y hasta el 1 de septiembre, la devolución será el 25% de la inscripción. Cualquier cancelación producida después de esta no tendrá derecho a ningún tipo de devolución, por el motivo que fuese".