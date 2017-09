El HLA Alicante suspende el amistoso por las goteras en el Pedro Ferrándiz

Máxima indignación en el HLA Alicante por el estado del pabellón Pedro Ferrándiz. De nuevo las goteras en el recinto propiedad de la Generalitat ha provocado la suspensión del encuentro amistoso que estaba previsto ante el Real Murcia. A pesar de que el club alicantino ha avisado en multitud de ocasiones del precario estado de la instalación, el pabellón sigue en las mismas lamentables condiciones y cada vez que llueve entra agua a la pista de juego. Además, por si no fuera suficiente, el miércoles el equipo no podrá entrenar en el Pedro Ferrándiz al fumigar el recinto debido a la plaga de pulgas que no acaba de desaparecer. La Generalitat iba a reparar el pabellón pero fallos en la redacción del pliego del concurso del proyecto ha dejado la reforma sin fecha. La preocupación de la Fundación Lucentum es máxima por la cercanía del inicio de la competición.