La Fundación Lucentum, contra la violencia de género

La Fundación Lucentum crea la plataforma Lucentum Academy con la intención de organizar cursos orientados a luchar contra la violencia de género. Los padrinos de este proyecto educativo serán Míriam Blasco y Vicente Magro. La plataforma estará dirigida por Silvia Adriasola y en principio se impartirán en el pabellón Pedro Ferrándiz. "Este proyecto es importante para que la sociedad vea que la violencia se puede combatir desde todos los rincones, incluido un equipo de baloncesto", señaló Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, Míriam Blasco no dudó ni un instante sobre la posibilidad de amadrinar el proyecto de la Fundación Lucentum. "La igualdad todavía no ha llegado, son muy importantes los cursos para tener armas para educar", afirmó la judoca alicantina, oro en Barcelona 92. "Lucentum Academy es un puente entre el club y la sociedad, es importante poder intervenir a través de la educación y sensibilizar a la gente", indicó Silvia Adriasola. Los horarios se irán poniendo en la web del club y unos serán gratuitos y otros no.