La mayor efectividad del Rayo Ibense tiene premio

RAYO IBENSE: Edu García; Requena, Jero, Aitor, Manu Carrió; Nacho (Saúl Inarejos, min. 57), Cristian (Xexu, min. 70), Jordi (Bryan, min. 83), Javi Navarro; Rafa Pina y Corbalán.

VILLARREAL: C. Josele; Migue, Sito, Pepe Castaño, Nani (Edu Adell, min. 53); Andi, Lozano, Fran Álvarez, Iván Martín (Nikola, min. 88); Andrei Ratiu (Jack Ipalibo, min. 72) y Villa.

GOLES: 1-0, min. 30: Manu Carrión. 2-0, min. 79: Saúl Inarejos.

ÁRBITRO: Álvaro Cánovas García-Villarrubia (Benidorm).

T.amarillas: Amonestó a los jugadores locales Javi Navarro, Manu, Rafa Pina y Jordi. Por parte de los visitantes mostró cartulina a Pepe Castaño.

Campo: Muncipal Francisco Vilaplana de Ibi, ante unos 350 aficionados.