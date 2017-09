Zidane: «Es un alivio la vuelta de Cristiano»

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que «es un alivio» el regreso al equipo de Cristiano Ronaldo para el estreno en Liga de Campeones ante el APOEL, no sólo por su pegada si no por lo que transmite a sus compañeros. «Prefiero que Cristiano esté siempre con nosotros. No podemos hablar de dependencias, lo que quiero es tener a todos los jugadores a disposición y que puedan jugar. No sólo aporta goles, es un jugador importante de la plantilla, un líder que siempre quiere ganar, y lo transmite a los demás», valoró.

Junto al regreso al once de Cristiano, el técnico francés confirmó que ya puede contar con Raphael Varane, del que dijo que «está totalmente recuperado», y dejó dudas en la participación de Marco Asensio por «un grano que no lo tiene bien» en la pierna.

En el inicio de la Liga de Campeones, Zidane mostró la ilusión que sienten por volver a hacer historia, aspirando a ser el primero en conquistar tres consecutivas, y mostró respeto a los rivales. «Estamos contentos de volver a esta competición de la que somos campeones, pero empieza todo de cero otra vez y estamos ilusionados. Sabemos que las cosas van a ser difíciles pero somos conscientes», afirma.