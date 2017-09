Una víctima del atropello de Oliva dará charlas a ciclistas y conductores

Andrés Contreras, uno de los supervivientes del atropello a varios ciclistas en Oliva en mayo en el que perdieron la vida tres personas impartirá charlas y conferencias en colegios para sensibilizar a conductores y ciclistas y evitar más accidentes en la carretera.

El padre de Contreras fue uno de los fallecidos en el accidente ocasionado por una conductora ebria y drogada y ahora su hijo impartirá las charlas junto a los organizadores de la prueba ciclista Costa Blanca Bike Race (CBBR).

Con esta iniciativa, tanto Contreras como los responsables de la prueba internacional de ciclismo de montaña pretenden apelar a la prudencia y mejorar la convivencia entre ciclistas y conductores.

Al acto del acuerdo alcanzado para impartir estas charlas acudieron Fermín Egido, director y gerente de White Go for iT y Costa Blanca Bike Race, e Ignacio Yagüe, responsable de comunicación de la prueba.

El objetivo es que Contreras realice diferentes charlas en las que hable de su situación y de su recuperación tanto psicológica como física después del accidente.

"Se trata de unir a conductores de vehículos a motor y ciclistas por una misma causa, ya que los ciclistas son muy vulnerables a cualquier situación de peligro debido a que su chasis es su cuerpo", explica Contreras.

Estas charlas se destinarán a los más jóvenes, sobre todo en los adolescentes como inminentes y futuros conductores, así como en los niños de primaria, ya que son el "altavoz" hacia sus padres para concienciarlos de que deben de respetar las normas de circulación ya sea como conductores o ciclistas.

Paralelamente se llevará a cabo una campaña "on line" en redes sociales en la que Contreras y otros ciclistas reconocidos apoyarán esta iniciativa que desde la organización de CBBR se espera que contribuya a "cambiar definitivamente la forma de pensar y evitar así más muertes en la carretera".