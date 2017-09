Dyabala reta a Messi en el estreno de la Champions

El FC Barcelona debutará hoy en la Liga de Campeones con un duelo de máxima exigencia frente a la Juventus (20.45 horas/Antena 3), último verdugo continental del equipo azulgrana que vuelve al Camp Nou liderado por el gran momento de forma de Paulo Dybala, similar al que atraviesa su compatriota Lionel Messi.

Si Messi ha anotado cinco goles en sus dos últimos partidos, Dybala lleva siete en cuatro encuentros oficiales esta temporada. Compañeros en una selección argentina donde no terminan de mezclar, se enfrentarán como máximos peligros de su respectivos equipos, que vuelven a encontrarse cinco meses después. En aquella eliminatoria de cuartos de final, el Barça fue incapaz de batir a Buffon en 180 minutos -y Messi nunca ha logrado hacerlo en su carrera-, estrellándose una y otra vez ante una defensa que rindió a un nivel espectacular hasta la final, cuando claudicó ante el Real Madrid. Sin embargo, la zaga juventina ha variado sensiblemente y Massimiliano Allegri ya no cuenta con Leonardo Bonucci ni Dani Alves, que se marcharon este verano al AC Milan y al PSG, respectivamente, mientras que Giorgio Chiellini no se ha recuperado a tiempo de una lesión muscular. De está forma, tan solo permanece Barzagli de la antigua 'BBC' defensiva y Allegri podría optar por alinear una defensa de cuatro. La nutrida lista de bajas del campeón de Italia también incluye al sancionado Juan Cuadrado, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Claudio Marchisio, Marko Pjaca o el recién llegado Benedikt Höwedes.

De igual modo, también ha cambiado el tridente de ataque azulgrana y la marcha de Neymar abrió las puertas del club a Ousmane Dembélé, que viene de debutar con la zamarra azulgrana. El francés salió en la segunda parte de la goleada ante el Espanyol y repartió su primera asistencia a Luis Suárez.