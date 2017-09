Asoman las dudas en el nuevo Hércules de Siviero

Dos partidos clave ante Badalona y Elche.

Sólo cinco partidos oficiales le han bastado al nuevo Hércules de Gustavo Siviero para empezar a sembrar dudas y mostrar una similitud peligrosa con el equipo de la pasada temporada, que ni siquiera disputó promoción y batió un récord histórico negativo al sufrir 15 derrotas en Segunda B. La debilidad en las dos áreas y los errores puntuales de «pesos pesados» como Peña, Falcón o Samuel han dejado al Hércules a mitad de tabla, desperdiciando ya 7 puntos de los 12 disputados. Los números son pobres y las sensaciones que transmiten los futbolistas no son mucho mejores. Sólo los recién fichados Juli y Juanjo Nieto destacan por encima del resto por su agresividad y tensión competitiva. Siviero tiene mucho trabajo por delante y dos partidos fundamentales a la vuelta de la esquina: el sábado ante el Badalona (20.45 horas) y el miércoles, en Copa, ante el Elche, probablemente a las 21.00.

Fallos graves de los «pesos pesados»



Una mala salida de Falcón en el minuto 84 condenó al Hércules a su primera derrota el pasado sábado en Cornellà (1-0) tras un partido destinado al empate sin goles en un campo infame. Pero de nuevo un error individual de uno de los líderes de la zaga costó muy caro. En el derbi de Alcoy el fallo fue de Peña, también en el tramo final, al descuidar su espalda en un centro lateral y el Hércules sólo pudo arañar un punto de El Collao (1-1). Y en la primera jornada, ante el Olot, una pérdida de Samuel en la salida de balón por exceso de confianza le costó al equipo de Siviero un gol en contra en el primer acercamiento del recién ascendido (1-1). Todos los jugadores pueden equivocarse pero en el cuerpo técnico se muestran impotentes al ver que los líderes de la zaga son los que han fallado en momentos puntuales. La debilidad es evidente en el área propia y también en la rival, donde sólo Juli siembra el pánico. El «9» Carlos Fernández pelea lo indecible, juega bien de espaldas y ayuda a sus compañeros, pero no es un rematador. Está por ver si Óscar Díaz puede desempeñar ese rol. Por el momento el último fichaje está fuera de forma tras año y medio sin minutos en el Mallorca.

Falta liderazgo en el centro del campo



Parece que otro de los males endémicos del Hércules en los últimos años de Segunda B sigue sin solución. Este verano se marcharon por la puerta de atrás Juanma Espinosa (Melilla) y Franck Omgba (Alcoyano) y llegaron Pepelu (cedido por el Levante) y el chileno Navarrete (Granada B). Y continúan Checa y Miñano. El sevillano parece que sólo cuenta para Siviero en campos pequeños en los que tiene especial importancia el juego aéreo, un rol que lógicamente no le gusta porque el año pasado fue titular indiscutible y era el «brazo derecho» de Tevenet. Miñano por el momento no ha dado el paso al frente que espera Portillo. Este verano renovó por deseo expreso del director deportivo y además Vicente Mir le quería para el Elche. El alicantino sigue siendo el jugador «con más criterio» del centro del campo, como le definió Manolo Herrero. Respecto a los nuevos, el internacional sub'19 Pepelu muestra trazas de buen pivote, con criterio, capacidad de robo y buena zancada, pero por el momento no ejerce de líder. Y el chileno Navarrete tiene más perfil defensivo que Miñano y Pepelu.

Sólo Juli y Juanjo Nieto transmiten carácter



El polivalente Juli y el lateral Juanjo Nieto son, con diferencia, los jugadores más destacados de este inicio liguero, sobre todo por los intangibles que aportan. Su agresividad y tensión competitiva se echa de menos en el resto de compañeros. Y sin estas cualidades es imposible pelear por objetivos ambiciosos, sobre todo cuando el Hércules es uno de los rivales a batir y los oponentes siempre quieren dar buena imagen contra uno de los «gallos». Se espera que Chechu Flores, Peña, Samuel, Pepelu, Nieto, Óscar Díaz y Falcón den un paso al frente y lideren también este Hércules confeccionado por Portillo.

A vueltas con los cambios de Gustavo Siviero



El técnico argentino debilitó al equipo con sus cambios en los dos encuentros a domicilio ante el Alcoyano y el Cornellà. En El Collao metió al Hércules atrás con la entrada de Checa cuando el partido estaba controlado y el rival no inquietaba. Y el pasado sábado cambió a Juli cuando era el único que ponía en apuros la zaga catalana. En su lugar entró Óscar Díaz, que también falló en la acción del gol al dejar centrar demasiado fácil al lateral Valentín.

La zona alta no espera a nadie

El Hércules se ha dejado 7 puntos en 4 jornadas y se aleja peligrosamente de la zona alta cuando ni siquiera hemos llegado al ecuador de septiembre. El Mallorca y el Elche, dos de los favoritos por su condición de recién descendidos, ya tienen cinco puntos más que el conjunto de Siviero, que aún no ha logrado una victoria convicente. Los blanquiazul se impusieron al Sabadell (1-0) en un encuentro marcado por la expulsión del central catalán y un penalti dudoso, mientras que la victoria copera frente al Lorca, colista del grupo IV, llegó en la prórroga gracias a un penalti injusto.