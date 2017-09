Javier Mínguez deja a Raúl Alarcón fuera de la lista del Mundial de Bergen 2017

El seleccionador español de ciclismo, Javier Mínguez, ha hecho público una preselección de 15 corredores para los próximos Mundiales que se disputarán en Bergen (Noruega) del 16 al 24 de septiembre y en dicho grupo no aparece el alicantino Raúl Alarcón y sí varios ciclistas que van a terminar la Vuelta a España el domingo en Madrid muy justos de fuerzas dada la dureza que está teniendo la carrera nacional.

El ciclista sajeño, que esta temporada ha ganado once carreras, entre ellas las vueltas a Asturias y Portugal, contaba con muchas opciones de vestir el maillot nacional pero al final Mínguez ha decidido no contar con él. A pesar de correr en un equipo de categoría Continental, el W52 Porto, Alarcón había hecho méritos para estar entre los mejores de España en Bergen. No hay que olvidar que además de ser capaz de ganar carreras también es considerado como un gregario de lujo, capaz de ayudar a sus compañeros sin ningún tipo de reservas. El ciclista alicantino estaba entrenando, tras ganar la ronda nacional de Portugal, con la mirada puesta en el Mundial, pero tras conocer la lista de Mínguez ha decidido coger ya las vacaciones y comenzar a pensar en la próxima campaña.

De esos 15 citados por el Javier Mínguez, hay cuatro que están preseleccionados para las dos carreras de profesionales, la contrarreloj y la prueba en línea. Tres del Movistar, Jonathan Castroviejo, Gorka Izagirre y Jesús Herrada, y David de la Cruz (Quick-Step).

Completan la preselección para la prueba de fondo en carretera los José Joaquín Rojas, Marc Soler, Imanol Erviti, Carlos Barbero y Dani Moreno (Movistar), Lluis Mas, Héctor Sáez y Diego Rubio (Caja Rural), Juanjo Lobato (Team LottoNL-Jumbo), Luis Ángel Maté (Cofidis) y Luis León Sánchez (Astana).

Las mayores expectativas españolas se centran en el rendimiento de Jonathan Castroviejo en la prueba contrarreloj, en la que fue medalla de bronce el año pasado en los Mundiales de Doha y cuarto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro también en 2016. La crono mundialista será de 31 kilómetros y con una subida final de 3.500 metros que no le va precisamente bien a Castroviejo.

En la prueba en ruta, España, en principio, dependerá de lo que puedan hacer corredores como Luis León Sánchez, José Joaquín Rojas o Juanjo Lobato, buenos rodadores con rápido final.

El recorrido de la prueba en línea es de 276,5 km., con 40 km. iniciales y 12 vueltas a un circuito de 19,1 km. En este solo hay una dificultad seria, la subida a Salmon Hill, un repecho de 1,5 kms. al 6,5 por ciento de desnivel a más de 10 kms. de la línea de meta.