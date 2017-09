Sandra Alonso participará en la fiesta final de la Vuelta a España 2017

La ciclista torrevejense Sandra Alonso va a participar el domingo, como integrante de la selección española, en la Madrid Challenge by La Vuelta. La prueba se disputa en el mismo circuito urbano que acogerá, pocas horas después, la última etapa de la ronda nacional en la que Froome pretende llegar con el maillot rojo de vencedor.

La Madrid Challenge By es una competición que tras varias ediciones se ha consolidado en el calendario internacional, siendo además una de las últimas citas de la temporada UCI World-Tour femenina.

Diciecinueve equipos UCI World Tour participan automáticamente en la carrera: Boels Dolsmans CyclingTeam (NED), Wiggle High5 (GBR), Wm3 Pro Cycling Team (NED), Team Sunweb (NED), Ale' Cipollini (ITA), Cylance Pro Cycling (USA), Team Velo Concept Women (DEN), Bepink Cogeas (ITA), Hitec Products (NOR), Lares-Waowdeals Women Cycling Team (BEL), Lensworld-Kuota (BEL), Fdj Nouvelle Aquitaine Futuroscope (FRA), Btc City Liubliana (SLO), Lotto soudal Ladies (BEL), Drops Cycling Team (GBR), Bizkaia-Durango (ESP), Parkhotel Valkenburg Continental Team (NED), Sas – Macogep (CAN) y Sport Vlaanderen – Etixx (BEL).

Además, la organización ha otorgado una invitación a las escuadras Lointek (ESP) y Team WNT Pro Cycling (GBR), además de la selección española, equipo con el que competirá Sandrá Alonso. Una buena oportunidad para demostrar los progresos realizados en esta primera temporada en la categoría sub 23 en la que la ciclista de Torrevieja ha dejado claro que cuenta con un gran futuro por delante. Incluso representó a España en el Europeo de Herning (Dinamarca).

Ya sólo le queda competir en el Campeonato de España de Pista que tendrá lugar en octubre y dirá adiós a la temporada. "Estoy contenta de cómo me han ido las cosas. En principio no me propuse ningún objetivo concreto, sino seguir aprendiendo y coger más experiencia en el pelotón internacional. Creo que he sido bastante regular durante toda la temporada y sabiéndome defender en un alto nivel", confiesa Sandra Alonso.