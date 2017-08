Desafío en el Ganges

Es uno de los ríos más contaminados del mundo. La prueba arrancará a las cinco de la mañana desde Jangipur.

La mayor dificultad no es la distancia (81 kilómetros), sino el riesgo de nadar en el Ganges, uno de los ríos más contaminados del mundo. Dos alicantinos tomarán la salida en la prueba que se disputará el domingo 27 entre las ciudades de Jangipur y Berhampur. José Luis Larrosa, que ganó la pasada edición, y César Hernández, redactor de INFORMACIÓN, serán los únicos españoles de la competición junto con el valenciano Daniel Ponce. El resto de los participantes serán nadadores de la India y Bangladesh.

Se trata de la prueba de aguas abiertas a nado competitiva más larga del mundo. La 74 edición de la «World Longest National Open Water Swimming Competition Bhagirathi River 81Km» es todo un acontecimiento en la zona. Una prueba con 74 años de historia en la que la participación internacional ha estado muy limitada, mayormente, por motivos de accesibilidad y de riesgo para la salud. Para los locales la heroicidad es nadar 81Km, para los foráneos, poder finalizar en perfecto estado de salud.

En 2006 el nadador internacional de la República Dominicana Marcos Díaz fue el ganador y recordman de la prueba, con un crono de 10h35'. Desde entonces y hasta la pasada edición, ningún nadador extranjero había vuelto a tomar parte en el evento, y en 2016, el ilicitano Jose Luis Larrosa, representando a España, tomó parte del evento, consiguiendo la victoria con un crono de 10h57'. «A los pocos minutos de entrar a nadar al Río Ganges me di cuenta de que no iba a ser una prueba normal, sientes a la gente alrededor, y hablo de que más de 200.000 personas observan la carrera durante los 81Km, para ellos es su río sagrado, yo sentí que no nadaba en aguas corrientes. Fue una experiencia muy grata por el afecto de toda la gente, que te dan todo sin tener nada», señala Larrosa.

En esta edición el ilicitano se embarca de nuevo rumbo a India para nadar junto al valenciano Daniel Ponce y el alicantino César Hérnandez, los 81Km de la prueba más larga del mundo. Daniel Ponce tiene en su haber un extenso palmarés internacional como nadador de aguas abiertas, con grandes puestos en pruebas de 10 a 25km en países como Holanda, Polonia, Serbia o Francia. Para César Hernández, tras sus podios en la prueba de 30Km en Kalamata (Grecia) y otros tantos a nivel nacional supone el reto más grande de su carrera deportiva.

La prueba arrancará a la 5 de la mañana del domingo 27 y los nadadores disponen de 12 horas y media de tiempo. Entre las dificultades se encuentra la suciedad del agua, animales muertos como vacas y perros durante todo el recorrido, el olor a quemado (generalmente por los funerales a orillas del río donde después lanzan las cenizas) y las altas temperaturas tanto del agua (unos 28-30 grados) como fuera (entre 30ºC a las 5:00am cuando da comienzo la prueba hasta los 37ºC de las 12-13horas del mediodía).

Cada nadador irá acompañado por una embarcación que le suministra avituallamiento durante todo el recorrido.