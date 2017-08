Juan Mata dona el 1% de su sueldo e invita al resto de compañeros del fútbol a seguirle

El centrocampista español del Manchester United Juan Mata se ha comprometido a donar el uno por ciento de su salario a Common Goal, un fondo colectivo que utiliza el fútbol como herramienta de cambio, e invita a todos los actores del mundo del fútbol a hacer lo mismo.



En un comunicado remitido por su gabinete de comunicación, Juan Mata ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "definir una agenda social común para todos los actores del mundo del fútbol".



"Common Goal va más allá de marcas individuales y egos para conseguir un impacto de mayor repercusión. Al comprometernos a donar el 1 por ciento, creamos una conexión intrínseca y sostenible entre el fútbol, como industria, y el fútbol como herramienta para generar desarrollo social sostenible", ha indicado.





An amazing project starts today. Please take a moment to check it out. ???? #CommonGoal https://t.co/UJbedfXnpW