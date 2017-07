Juan Ayuso logra el título de campeón de España cadete de contrarreloj

El ciclista de Xábia, Juan Ayuso, se ha proclamado campeón de España cadete de contrarreloj en el Nacional que se está disputando en Ávila durante este fin de semana. Su compañera de selección valenciana, Ainara Albert, también ha subido a lo más alto del podio en gymcana infantil, modalidad en la que el combinado autonómico femenino también logró el oro con las alicantinas Esther Beltrán y Cristina Succi. Ainara Albert fue también plata en línea y la selección femenina consiguió el oro, también con Beltrán y Succi.

Juan Ayuso, al final de la carrera, mostraba su satisfacción con el triunfo logrado, y confesaba que "al no ser favorito he ido a arriesgar. Lo he dado todo y me ha salido bien. Había muchas curvas y ahí es donde he podido ganar. Sólo me he visto vencedor cuando mi madre ha venido corriendo hacia mí diciendo que era ganador". El alicante ha dedicado el triunfo a su padre "que está todos los días conmigo".