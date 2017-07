Iván Pastor, campeón del Mundo de Raceboard

El windsurfista santapolero Iván Pastor, del equipo Movistar, ha logrado el Campeonato del Mundo de Raceboard celebrado en Salou. Iván Pastor sumó ocho victorias en las once pruebas que se disputaron, lo que le permitió alzarse con su undécimo título mundial de Raceboard.

"Ha sido un campeonato al que no he llegado con mucha presión porque la temporada de RS:X ha sido muy dura y no he podido entrenar en esta modalidad todo lo que me habría gustado, pero desde el principio me he encontrado bien en el agua y he visto que podía ser competitivo", aseguró el windsurfista.

.

El campeonato contó con más de setenta participantes en categoría masculina que desde el pasado lunes lucharon por un campeonato, en el que de Santa Pola pronto se destacó en la clasificación. Su triunfo en las tres primeras regatas, hizo que aventajase desde el inicio a sus rivales.

A partir de ahí se mantuvo en la misma línea, al sumar ocho victorias parciales en once pruebas, incluida una descalificación por salida prematura. Al final, el windsurfista del equipo Movistar aventajó en ocho puntos al francés Nicolas Huguet, segundo, y diecinueve al brasileño Fernando Pasqualin, tercero.

Ahora, Iván Pastor se concentrará en la preparación del Mundial de Japón que dará comienzo el próximo mes de septiembre: "La próxima semana viajaré a Japón para conocer el lugar, ya que nunca he estado, y poder hacer un primer test del campo de regatas", declaró