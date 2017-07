Tomic: «Llamé al fisio para romper el ritmo de mi rival»

También afirmó que está «desmotivado» y que sólo juega al tenis «por dinero».

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha multado con 15.000 (13.00 euros) y 14.500 dólares (12.000) al australiano Bernard Tomic y al ruso Daniil Medvedev por sus comportamientos tras sus derrotas en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada.

«Definitivamente fue un problema mental. No estaba ni físicamente ni mentalmente preparado para competir. No sé por qué, pero me sentía un poco aburrido para ser honesto con usted», explicó Tomic ante los medios de comunicación tras su derrota ante el alemán Mischa Zverev.

Al ser preguntado por la asistencia del doctor que solicitó durante el partido, el australiano de 24 años confirmó que fue para intentar «romper el ritmo» de su contrincante y que no tenía ninguna dolencia.

Ayer, 'Head', uno de sus patrocinadores, anunció que rompía su relación con Tomic por considerar que este comportamiento «no refleja» «la actitud, pasión, profesionalismo y respeto por el tenis» de la firma.

Tomic, 52 del mundo, admitió que se sentía aburrido durante su partido de primera ronda, de 79 minutos, que perdió por 6-4, 6-3 y 6-4 ante Zverev.

También aseguró que había llamado al físio durante el encuentro, sabiendo que no estaba lesionado, para intentar romper la dinámica de su rival. «Creo que no respeté este deporte demasiado», dijo Tomic. «Sé que voy a jugar otros diez años y que cuando acabe mi carrera no tendré que trabajar de nuevo», admitió con descaro el jugador.

Por otra parte, el tenista ruso Daniil Medvedev también fue multado con tres sanciones y con un total de 14.500 dólares (12.000 euros) por sacar su monedero tras el partido que perdió ante el belga Ruben Bemelmans y tirar monedas contra la silla del árbitro.

En la posterior rueda de prensa, el jugador afirmó haberlo hecho mal y pidió disculpas. «En el 'calentón' del momento hice las cosas mal. Pido perdón por esto», concluyó el joven ruso de 21 años.