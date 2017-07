La presentación del Eldense siembra de dudas el nuevo proyecto

La rueda de prensa ofrecida por el Eldense para presentar el nuevo proyecto del club no despeja las incógnitas que rodean al mismo, ya que José Manuel Roig, representante del espónsor que sustenta la economía azulgrana, declinó ofrecer información precisa sobre el contrato firmado con la entidad.

En ese sentido, Roig se limitó a asegurar que "Same", nombre del espónsor, es un "grupo por y para el fútbol, que conoce la estructura empresarial", señalando en ese sentido: "Vemos que el Eldense necesita ayuda y nosotros podemos dársela". Además, el representante de "Same" no especificó cuál es la cantidad económica que el grupo aporta al Deportivo, ni la duración del mismo, únicamente afirmó que "tenemos un pacto de caballeros con el club, aunque todo está bien firmado".

De ese modo, el nuevo espónsor del Deportivo asegura que "no se va a permitir que el Eldense tenga ninguna necesidad", afirmando que "nuestro trabajo se va a ver poco a poco, con rigor y disciplina, aunque tenemos el trabajo adicional de hacer olvidar los fantasmas del pasado", en referencia al grupo inversor italiano representado por Nobile Capuani que gestionó al Deportivo hasta que salió a la luz el escándalo de los presuntos amaños de partidos.

Al margen del nuevo espónsor, también se efectuó la presentación de Dani Ponz como entrenador azulgrana para la próxima campaña. El técnico residente en Sollana, ex del Alzira, se mostró ambicioso de cara al futuro: "Nuestro objetivo es recuperar la categoría, va a ser una temporada bonita, muy distinta a lo que fue el año pasado". En ese sentido, el preparador valenciano afirmó que espera "poder armar la plantilla más competitiva posible, capaz de afrontar los retos que nos proponemos", antes de que el presidente de la gestora azulgrana, David Aguilar, confirmara que es el propio técnico "es el encargado de elaborar la plantilla para la próxima Liga".

En cuanto a la continuidad de algunos de los jugadores de la anterior temporada, Ponz aseguró que "el que tenga calidad para sumar, se quedará", añadiendo: "Estamos trabajando para que haya jugadores de Elda, pero lo que todos queremos es que el equipo gane, no es cuestión de nacionalidades". De ese modo, el conjunto azulgrana comenzará la pretemporada el próximo 14 de julio, entrenando en horario vespertino "ya que así tenemos una horquilla mayor de jugadores".



Abonos

El Eldense también presentó la campaña de abonos para la próxima temporada, que tendrán un precio de 50 euros el de grada general, 70 euros el de tribuna, 100 euros costará el de tribuna numerada y 25 euros el abono infantil, mientras que el abono VIP tendrá un precio de 250 euros, sobre los que se aplicará un descuento del 10 por ciento para socios y jubilados, y un 50 por ciento a los discapacitados, no siendo acumulables.

Además, desde la gestora azulgrana se aseguró que la intención es comenzar la venta de abonos el próximo sábado 8 de julio, "siempre que el Ayuntamiento autorice la colocación de una carpa en la Plaza Mayor". Por otro lado, también se podrán adquirir los abonos en diferentes restaurantes y negocios de la localidad, así como en las taquillas del club desde el jueves 13 de julio al día 10 de agosto, en horario de 19 a 21 horas, aunque no se descarta que también se puedan vender en el primer partido de Liga. Sin embargo, se desconoce todavía el precio que tendrán las diferentes entradas para presenciar los partidos del Deportivo en Tercera División.