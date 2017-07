Daniel Andújar: «Aspiro a todo en el Mundial»

«Estoy en el mejor momento de mi carrera», asegura.

El paso firme de Daniel Andújar sobre el tartán es innegociable. La pasada semana el atleta de San Vicente del Raspeig introdujo su nombre en la lista de participantes del próximo Campeonato del Mundo de Atletismo que tendrá lugar en agosto en Londres.

Su marca de 1,45,77 en la prueba de 800 metros del Mitin Internacional Ciutat de Barcelona le dio el billete para su primer Mundial al aire libre, tras participar en dos ocasiones en el de pista cubierta (Polonia 2014 y Estados Unidos 2016).

«La carrera fue rápida, me situé delante desde el primer momento y fui a por la mínima con valentía», asegura Andújar. La prueba disputada en el estadio Joan Serrahima fue exigente y contó con corredores de talla mundial. El alicantino terminó cuarto, a sólo 51 centésimas del tercero, el egipcio Mohamed Hamada. «Lo importante es que conseguí el pase para el Mundial, aunque no es mi mejor marca», indica.

Este gran resultado se suma al reciente cuarto puesto que el alicantino consiguió en el Europeo de Pista Cubierta de marzo y a la participación en los últimos JJ.OO. de Río de Janeiro el pasado verano. «Estoy en mi mejor momento, pero no sólo en la competición, es algo que se palpa en el día a día», señala el atleta. Andújar asegura que se encuentra más rápido que nunca: «Estoy entrenando muy bien, potenciando mucho el trabajo aeróbico y lo noto en las pruebas, aunque no estoy todavía al cien por cien».

En julio, antes de la cita mundialista que arrancará el próximo 5 de agosto, Andújar participará en los mítines internacionales de Hungría y Madrid. El primero de ellos acogerá a atletas de primer nivel; el año pasado ganó allí el campeón olímpico con un registro de 1,45. «Es una prueba ideal para seguir mejorando la mínima e ir arañando tiempo al cronómetro. También será genial para aprender», declara.

Entre medias, realizará un stage en Sierra Nevada donde también competirá en 400 metros.Estas citas le servirán de preparación para el Campeonato de España Absoluto, que dará inicio la última semana del mes. «Ahí los favoritos son Kevin López, Álvaro de Arriba y Jesús Gómez, pero será una prueba muy interesante, a la que habrá que prestar mucha atención. Yo confío en mi final», afirma el atleta.

Respecto al encuentro internacional de Londres, el alicantino no renuncia a nada: «Voy al Mundial a darlo todo, sin límites y sin barreras». Andújar intuye una carrera complicada y muy igualada. «Espero una prueba dominada por africanos y americanos pero estamos todos muy parejos, hay muchos atletas en apenas décimas», cuenta Andújar, actual puesto 44 del mundo del ránking de 800 metros. «Entre el número 15 y yo hay sólo décimas», reflexiona. A pesar de los éxitos que acumula en los últimos 365 medios, no ha sido todo un camino de rosas en este tiempo. «He sufrido varias lesiones en la rodilla y en el isquiotibial, pero llego al verano en muy buena línea», concluye. «Ha sido un año difícil, aunque no lo pueda parecer», sentencia.

Ir al Mundial era uno de los retos marcados por el sanvicentero para este 2017 que, con todo, avanza repleto de bonanza. «En Londres será complicado tanto pasar de ronda como pasar a la final, dependerá de muchos factores, pero puede pasar de todo, yo voy allí para aspirar a todo», analiza.

Un canal de YouTube

Atleta de élite, estudiante de CAFD en la Universidad de Alicante y, desde hace meses, también «youtuber».

Se decidió a abrir un canal en la plataforma gracias a un amigo con el propósito de servir de altavoz de un deporte con poca presencia mediática: «Quería acercar el atletismo profesional a la gente, ya que no tiene tanta visibilidad como otros deportes. Ahí comencé explicando técnicas de carrera, pero luego también hablaba sobre nutrición y cómo llevar una dieta equilibrada», asegura. Su último vídeo, en el que aborda diferentes ejercicios sobre movilidad articular, bordea las tres mil visitas. «Quiero dedicarle más atención al canal, pero requiere mucho tiempo y últimamente me cuesta compaginarlo con los entrenamientos» matiza.