Borja Mayoral: «Las claves de esta selección sub-21 son el talento y el compañerismo»

Además, el próximo lunes 3 de julio inicia la segunda edición del campus que lleva su nombre en las instalaciones del Club Deportivo Arena de Alicante.

El ariete del Real Madrid, que ha estado cedido durante esta pasada temporada en el Wolfsburgo, forma parte del combinado español que dirige Albert Celades y que el próximo viernes puede proclamarse campeón de Europa sub-21 en Polonia. Además, la semana próxima imparte la segunda entrega de su campus en las instalaciones del Club Deportivo Arena de Alicante.

Una vez acabe el Europeo, le veremos en Alicante el próximo lunes 3 de julio para impartir el II Campus Borja Mayoral.

Del día 3 al 7 estaré allí, esperemos que haya muchos niños y mucha diversión. Yo también he sido uno de ellos y me gustaría compartir con los chicos cinco días magníficos y decirles que ellos también puede llegar a ser futbolistas a base de trabajo. Esperamos ser campeones de Europa, primero; y luego, disfrutar.

Hace hincapié en el aspecto de la diversión en el Campus, o sea, que no sólo serán clases técnicas, tácticas y físicas, sino que pretende que haya mucho entretenimiento.

Quiero que haya diversión, yo estaré todos los días con ellos. Estamos en verano y ésta es una época para que los niños lo pasen bien.

Además del trabajo, esfuerzo y esa mentalidad de sacrificio, que son esenciales, ¿qué consejos les daría a los niños para que fueran profesionales?

Son jóvenes aún, pero aparte del trabajo diario luego también hay que tener suerte. Esto es muy difícil y sólo llegan unos pocos. Destacaría el sacrificio, no bajar los brazos nunca ni en los momentos malos, que los habrá.

La Súper-21, como ya es apodado el equipo de Celades, es, sin duda, uno de los mejores equipos inferiores que ha tenido la Selección Española. ¿Cuál cree que es la clave del combinado de Celades?

La clave es que hay un talento muy bueno. Si además a eso le añades el compañerismo que hay salen estos resultados. Somos un grupo de amigos, una familia.

El futuro de la Selección, por tanto, está garantizado.

Sí, llega una generación muy buena de futbolistas, pero no sólo para la absoluta, sino también para los próximos torneos de la sub-21. Se están haciendo las cosas muy bien y por eso sale esta hornada tan buena.

A título particular, este verano vuelve al Real Madrid tras una temporada en el Wolfsburgo alemán.

Sí, la cesión ya se ha terminado y en julio haré la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid, pero eso no quiere decir que me vaya a quedar en la plantilla. Ahora estoy centrado en el Europeo, espero ganarlo y luego descansar para empezar la pretemporada y hacerlo lo mejor que pueda en el Real Madrid.