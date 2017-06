Serena Williams se enzarza con McEnroe

La tenista estadounidense, Serena Williams, ha respondido a su compatriota John McEnroe tras sus críticas del pasado domingo. McEnroe dijo que la americana estaría "cerca del puesto 700 si jugase en el circuito masculino: "Serena es la mejor tenista femenina de la historia, pero si jugase en el circuito masculino sería como la 700 del mundo", subrayó el extenista en una entrevista para la radio NPR.



"Serena Williams es una tenista increíble. Un día concreto podría ganar a algunos jugadores, pero sería una historia diferente", recalcó McEnroe.



La ganadora de 23 'Grands Slams', récord de la 'Era Open' tanto femenino como masculino, contestó a McEnroe en su cuenta oficial de Twitter: "Querido John, te adoro y respeto, pero, por favor, mantenme fuera de tus declaraciones que no estén basadas en hechos". "Nunca he jugado contra nadie clasificado de 'allí' ni tengo tiempo. Respétame a mí y a mi privacidad mientras trato de tener un bebé", sentenció la tenista.





Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.