Elche recibe al campeón del mundo al son del "We are the Champions".

El campeón del mundo de BTT, categoría M-30, Manuel Sánchez Aldeguer, Manolín, fue recibido anoche por un centenar de amigos y familiares a la llegada a su domicilio en la calle Pablo Picasso de Elche al son del "We Are the Champions". No podía ser de otra forma después de la exhibición que realizó la pasada semana en Andorra en la cita mundialista en la que logró subir a lo más alto del podio. El hasta entonces campeón de España logró enfundarse el maillot "arcoris", que lució delante de sus paisanos, y colgarse la medalla de oro. Le acompañaron en el podio el portugués André Filipe y el también español José Miguel Suárez.

No faltó ayer a la cita el alcalde de Elche, Carlos González, ni tampoco un amplio número de seguidores con una camiseta conmemorativa de la hazaña con una foto de Manuel Sánchez mordiendo la medalla de oro y la siguiente leyenda: "2017 Masters Mountain Bike World championship". También se recibió al "biker" ilicitano con una pancarta que decía: "Manolín (Manuel Sánchez Aldeguer) Campeón del Mundo".