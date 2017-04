Valencia y Espanyol, jueces de la Liga ante Madrid y Barcelona

Sin apenas respiro, Barcelona y Real Madrid vuelven a dirimir mañana su particular pulso por el título de Liga frente a dos rivales teóricamente complicados: el Espanyol a domicilio para el líder azulgrana (20.45) y un Valencia venido a menos en el Bernabéu (16.15) como rival de los blancos. La jornada 35 de la Liga Santander se inicia esta noche (20.45) con un Villarreal-Sporting, en el que el «submarino amarillo» se juega sus opciones de competición europea y los asturianos la salvación.



No hay tregua entre los dos grandes. El pulso por el título de LaLiga entre Barcelona y Madrid dejó sendas goleadas en la trigésimo cuarta jornada, la del Camp Nou que certifica el descenso de Osasuna (7-1) y una exhibición madridista en Riazor ante el Dépor liderada por Isco Alarcón, en una nueva reivindicación de la segunda línea (2-6).



Los dos gigantes del fútbol español han puesto en marcha un precioso mano a mano en esta recta final de LaLiga tras intercambiar puestos en la clasificación con el clásico que dominó Leo Messi. El Barcelona estrenó liderato con un cómodo triunfo ante el colista y ya descendido Osasuna y el Madrid replicó en Riazor. Mañana reanudan su particular batalla cuatro días antes del Euroderbi de Champions entre Real y Atlético.