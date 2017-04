Siro dice adiós al Eldense por sanción

Siro López, jugador cedido por el Hércules al Eldense, se enteró por este diario de los cuatro partidos que le ha impuesto el Comité de Competición tras ser expulsado en el minuto 89 la pasada jornada ante el Mestalla por llamar «subnormal» al colegiado conquense Montero de Lerma , según refleja el acta arbitral.



Sin embargo, la versión del mediapunta azulgrana, que se pierde los tres partidos que restan para acabar la Liga y la primera jornada de la próxima temporada, difiere de lo redactado por el árbitro en el acta: «Llamé subnormal al jugador del Mestalla Rafa Mir, no al árbitro», asegurando que después d el primer gol valenciano «el jugador pasó por mi lado y me dio dos collejas». Sin embargo, el trencilla pensó que el insulto iba dirigido a su persona.



El futbolista «esperaba una sanción pero no de cuatro partidos», ya que le deja sin posibilidad de volver a jugar, salvo que el Eldense presente recurso al Comité de Apelación, cosa poco probable, y le reduzcan el castigo.





Badalona



El último partido a domicilio del Eldense por la presente temporada en Segunda B lo disputará el sábado 6 de mayo (18 horas) en Badalona ante un rival que lucha por jugar la promoción de ascenso. El encuentro será televisado por el canal barcelonés Esport3.