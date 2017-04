Tebas: «El amaño del Eldense era de libro y se pudo evitar. La Federación no hace nada»

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, denunció ayer en Madrid, durante la mesa redonda sobre la lucha contra la corrupción en el deporte, los constantes amaños de partidos que se dan «todos los fines de semana» en las categorías de Segunda B y Tercera División.



«Hay algún fin de semana que de un grupo de Tercera División, de diez partidos acertaría siete resultados. En otros sitios el número de córners, cómo va a quedar el partido al descanso o el número de goles al final, que fue el caso del Eldense», resaltó Tebas durante el debate encuadrado dentro del II Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.



El presidente de la Liga se refirió así al escándalo desatado por el presunto amaño del partido Barcelona B-Eldense del pasado 1 de abril que acabó 12-0 y desencadenó la detención de cinco miembros del conjunto alicantino -dos jugadores, dos entrenadores y un dirigente italiano- por el supuesto arreglo de este y otros cuatro resultados en una trama internacional de apuestas.



Tebas destacó ayer que el escándalo del equipo del Medio Vinalopó podría haberse evitado. «Es de libro. Es como si uno va con una metralleta a atracar a un banco», opinó el presidente de la Liga, que adelantó además que se van a destapar nuevos casos y cómo actúan las mafias.



Son cuatro los partidos del Eldense con «altas probabilidades de ser amañados», agregó el presidente de la Liga, aunque la Policía investiga un resultado más. «Si hay seguimiento se hubiese cortado mucho antes, pero en el fútbol aficionado no existe ningún protocolo ni mecanismo y entonces se va extendiendo de forma peligrosa», recalcó.



«Una persona lleva gorra, se la quita y avisa a los jugadores de que sus apuestas entren en el mercado», explicó sobre el procedimiento que se sigue para las apuestas en vivo en el tenis. «Dedicamos tres millones de euros al año para el control del fútbol aficionado y tenemos una unidad de inteligencia con dos apostadores profesionales», añadió el presidente de la LFP que responsabilizó a la RFEF de no involucrarse en la lucha contra los amaños de partidos. «La Federación, cero. Tienen un problema de falta de concienciación», indicó.



No obstante, el abogado considera que en el fútbol profesional no sucede este problema. «Está absolutamente limpio. Pongo la mano en el fuego. Los clubes están absolutamente implicados», aclaró ante un debate que resurge cada año cuando la temporada se aproxima a su final.



«Estoy advirtiendo que nos estamos cargando el deporte. El 99% de los esfuerzos de LaLiga son limpios y cuando cogemos el mínimo indicio lo investigamos, como es el caso de Pamplona. Hay cerca de 31 jugadores investigados y alguno imputado y procesado que se van a sentar en un banquillo, aunque en alguno hayan pasado muchos años. Si hay corrupción en Segunda y Tercera llegará a Primera porque se extiende», añadió Tebas.