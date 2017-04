Sancionan con cuatro partidos al azulgrana Siro López

El Comité de Competición sanciona con cuatro partidos al mediapunta del Eldense Siro López, expulsado la pasada jornada en el tramo final del encuentro ante el Mestalla disputado en el Nuevo Pepico Amat. El colegiado conquense Montero de Lerma detalló en el acta del partido que Siro López resultó expulsado en el minuto 89 tras la consecución de un gol del equipo adversario "recorriendo varios metros hasta mi posición dirigiéndose a mi en los siguientes térmimos: Eres un subnormal".

De esa forma, el futbolista del Hércules cedido al Eldense se pierde los tres partidos de Liga que restan para finalizar la temporada liguera más el primer encuentro oficial de la próxima temporada 2017-18, bien jugando con el conjunto azulgrana o con el equipo que decida el club herculano.

También ha sido sancionado con dos encuentros Juan Luis Sukunza, fisioterapeuta del Eldense, al mostrarle el árbitro la cartulina roja una vez finalizado el partido y estando todavía los jugadores de ambos equipos sobre el terreno de juego, según el acta, se dirigió al árbitro en los siguientes términos: "No me sale de la p?. decirte quien ha sido" asegurando que tras comunicarle su expulsión "tuvo que ser sujetado por varios componentes de su equipo para que no llegara hacia mí con actitud agresiva".

En el caso de Sukunza se pierde el partido del sábado en Elda (17 horas) ante el Atlético Levante y el de la próxima jornada en Badalona. Volviendo a su cargo en el último partido de Liga ante el Lleida que se disputará en Elda.

Además, también son baja para el domingo el delantero mauritano Cheikh Saad por acumulación de cinco amonestaciones, así como el centrocampista Alejandro Amat, expulsado al finalizar el partido ante el Mestalla por digirse a los jugadores visitantes en los siguientes términos: "Sois todos unos come mierdas", según refleja el colegiado en el acta del encuentro.