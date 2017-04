El Barcelona recibe a Osasuna tras su triunfo en el 'clásico'

El FC Barcelona recibe este miércoles al Osasuna -19.30 horas/beIN LaLiga- en la 34ª jornada de LaLiga Santander con la condición de líder aunque condicionada por el partido pendiente del Real Madrid, eterno rival al que ganó el pasado domingo en el 'clásico' del Santiago Bernabéu, mientras que Osasuna se juega la permanencia en una final en uno de los peores escenarios posibles (sigue en directo el partido).

Los blaugranas dejan atrás el Clásico y reciben al colista en un brusco cambio de escenario pero no de objetivo, pues éste no es otro para los de Luis Enrique Martínez que ganar. No habrá servido de nada vencer el 'clásico'con el gol de Leo Messi en el '92, cuando todo parecía perdido para sus intereses, si dejan escapar más puntos del Camp Nou ante un rival inesperado como sería Osasuna.

Ahora mismo Barça y Madrid suman 75 puntos y, pese a que los blancos tienen el partido aplazado ante el Celta de Vigo pendiente, el Barça es líder y podría presionar a los de Zidane si vencen a Osasuna, pues su duelo en Riazor contra el Deportivo, donde el Barça perdió 2-1, no empezará hasta dos horas más tarde del inicio en el Camp Nou.

Alavés, Atlético de Madrid, Málaga y Real Madrid han hecho volar 6 puntos del Camp Nou esta temporada en LaLiga y los blaugranas no pueden permitirse más fallos, ni fuera pero mucho menos en casa, si quieren aprovechar un posible tropiezo blanco para revalidar el título. Y, tras la tensión del Clásico, y lo mucho que se juega Osasuna, el duelo es más complicado de lo que la tabla pueda mostrar.

Sin Neymar, que cumplirá el tercer y último partido de sanción, la duda de Jérémy Mathieu por lesión y las bajas de los lesionados Aleix Vidal y Rafinha, el Barça se juega el primer paso hacia el posible título con toda la pólvora salvo la del '11' brasileño.

Con Paco Alcácer a la espera de tener otra oportunidad, tanto si el Barça sale con el 4-3-3 o 3-4-3, y prolongar su reciente buen momento, André Gomes como posible relevo para Andrés Iniesta o Ivan Rakitic, y quizá Lucas Digne por Jordi Alba podrían ser algunos de los cambios para no quemar al 'once' pero no parece que pueda haber muchas más rotaciones.

En Osasuna, en cambio, el técnico serbio Petar Vasiljevic está obligado a hacer más cambios. El central del filial Iván Márquez entró en la lista en lugar de Nikola Vujadinovic, lesionado en el último encuentro ante el Real Sporting, donde los 'rojillos' -que estrenan camiseta naranja por motivos televisivos- arrancaron un punto que les mantiene vivos.

Márquez estará acompañado de otros cuatro jugadores del filial: Olavide, Aitor Buñuel, Steven y Kike Barja. Además, el técnico se lleva a la capital catalana a tres porteros --Mario, Nauzet y Sirigu-- debido a unas molestias en el hombro que presenta el portero italiano. No estarán Digard, los hermanos Miguel y Javier Flaño, Tano, Vujadinovic, Riviere ni Oriol Riera, estos dos últimos referencias arriba que los navarros podrían echar en falta.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez y Alcácer.

CA OSASUNA: Sirigu; Buñuel, Oier, Márquez, Fuentes, Clerc; Fausto, Roberto Torres, Causic; Kenan Kodro y Sergio León.

ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

ESTADIO: Camp Nou.

HORA: 19.30 horas peninsular/beIN LaLiga.