Tensión entre el Eldense y su equipo filial

Las relaciones entre el Eldense y el Elda Industrial, su equipo filial en la presente temporada, se han puesto más tensas que nunca durante los últimos días a raíz de romperse el contrato que firmó la gestora azulgrana con el grupo inversor italiano representado por el imputado Nobile Capuani.

En ese sentido, el Elda Industrial decide prescindir de dos de sus técnicos que colaboran con el Eldense, los casos de Samuel Casado y Aarón Vives: "Me han despedido por colaborar con el Eldense", así de tajante lo asegura Casado, afirmando que habló con él Joaquín Maestre, presidente del Elda Industrial "aunque quien me lo terminó de confirmar fue Víctor Bautista, al que han colocado en mi puesto".

Samuel compaginaba labores de entrenador del alevín del Elda Industrial con la dirección técnica del primer equipo del Eldense junto a Roberto Campillo: "A falta de tres jornadas para acabar la Liga el equipo alevín es líder", y añade: "También han despedido a mi compañero Aarón Vives, el entrenador del equipo infantil y del juvenil". Sobre su futuro asegura que "como el Eldense va a trabajar con la base la próxima temporada, si cuenta conmigo voy a seguir con ellos".

Por su parte, Joaquín Maestre, presidente del Elda Industrial, asegura que "el trabajo que desarrollaba Samuel Casado no era el que esperábamos y le íbamos a decir a final de temporada que no seguiría. Entonces, para no perjudicarlo, se lo hemos comunicado con tiempo para que se busque un equipo", y sobre el despido de Aarón Vives subraya que "venía de la mano de Samuel y por eso tampoco contamos con él".