Complicado, pero no imposible para el Orihuela

El Orihuela intentará agotar las escasas posibilidades que tiene de disputar la promoción de ascenso, y para ello está obligado a sumar los 9 puntos en juego y esperar los pinchazos de rivales que tiene por encima en las tres últimas jornadas de liga.

Ganar a un rival directo como el Novelda (3-0) en la última jornada, ha permitido a los oriolanos continuar vivos, pero no les ha acercado a los puestos de play off porque todos los demás equipos que están inmersos en la lucha también ganaron sus partidos.

A falta de tres encuentros para terminar la competición, el conjunto de Machuca tiene que ganar el próximo domingo en casa del Ontinyent (tercer clasificado), en Los Arcos al Castellón (cuarto clasificado) y en la última jornada en casa del Buñol. Aún así, sumando los nueve puntos en juego, no tendría garantizada la promoción. Para conseguir el objetivo, las tres victorias oriolanas deberán ir acompañadas también de dos derrotas del Castellón (una de ellos en Los Arcos) y de una derrota del Novelda y del Elche Ilicitano.

El Castellón se enfrenta, además de al Orihuela, al Villarreal C como local y en la última jornada en su propio campo ante el líder Olímpic de Xàtiva.

Por su parte, el Novelda sólo tiene dos partidos por delante porque descansa en la última jornada. Se tiene que medir en casa al líder Olímpic y fuera al Rayo Ibense.

El Elche Ilicitano es el que tiene el calendario más asequible, pues recibe al colista Segorbe, viaja al campo del Almazora que no se juega nada y termina la competición en su casa ante el Recambios Colón que tampoco se jugará nada.

Para el entrenador del Orihuela, Machuca, el estar obligados a ganar todos los partidos y aún así no tener garantizado el play off, no supone una presión para su equipo: "Estar peleando por entrar en promoción es algo beneficioso. Todos los equipos quieren llegar al final de la liga peleando por algo, y no creo que eso suponga una presión, sino todo lo contrario".