Moto2 Tercer triunfo para el italiano Morbidelli

? El piloto de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) estiró su inmaculado inicio de temporada en el Gran Premio de Las Américas, tercera prueba y tercera victoria para el italiano, con el suizo Thomas Luthi y el japonés Takaaki Nakagami completando el podio. Morbidelli volvió a no tener rival y firmó un triplete inicial que no se daba en la categoría intermedia desde que lo lograra el japonés Daijiro Kato en 2001. El piloto italiano, que salía desde la pole, comenzó con el mano a mano con su compañero Álex Márquez, el que ha mandado en Moto2 desde la pretemporada.



Sin embargo, el de Cervera se fue largo en una curva tras dos vueltas y se descolgó de la cabeza. Morbidelli, en cambio, tiró rozando el récord de la pista para rodar en solitario. Sólo Luthi llegó a amenazar con dar caza al italiano, pero el piloto de Estrella Galicia 0,0 Marc VDS volvió a no cometer fallo.



Mientras, Márquez buscó la pelea por el podio con Nakagami, pero el piloto español acusó el desgaste y la exigencia del recorrido yanqui y terminó finalmente cuarto. El japonés cerró el podio, el mismo que se dio en la primera cita del Mundial en Losail.



En Moto3, el italiano Romano Fenati (Honda) rompió la racha de dos victorias consecutivas del español Joan Mir (Honda) al adjudicarse el triunfo en el Gran Premio de Austin.