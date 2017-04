Alejandro Valverde se exhibe y se adjudica su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja con un homenaje a Scarponi

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) ha confirmado los pronósticos y, atacando en el momento justo, se ha hecho con su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja para redondear un comienzo de temporada en el que ha demostrado su fortaleza, dedicándole el triunfo al italiano Michele Scarponi, que falleció el sábado en un accidente mientras entrenaba.

El murciano se ha hecho con la 'Decana' tras imponerse, una vez más esta semana, a Daniel Martin (Quick Step Floors) en el sprint final. Cuando quedaba solo un kilómetro para la llegada a meta, el irlandés lo ha intentado lanzando un ataque que solo fue respondido por un Valverde que se estaba guardando las fuerzas para el hachazo final. Tras plantear poca resistencia, el español terminó levantando el puño al cielo, dedicando la victoria y los trofeos a Scarponi y su familia.

Tras múltiples ataques infructuosos a lo largo de los 258 kilómetros de trayecto de este 'Monumento', el último del tríptico de las Ardenas, la 103 edición de la clásica más antigua del ciclismo mundial se decidió en los últimos instantes. A falta de seis kilómetros, el pelotón neutralizó a la escapada, lo que desató las hostilidades entre los favoritos.

El primero en atacar fue el colombiano Sergio Henao (Sky), que se puso a tirar en la última rampa del día, quedándose a la expectativa el resto de favoritos por detrás. Tras el sudamericano, fue el italiano Davide Formolo (Cannondale) el que se marchó para coger 9 segundos de ventaja a falta de tres kilómetros. Pero ninguno consiguió culminar sus ataques.

El último en intentarlo fue el español Omar Fraile (Dimension Data), pero no se encontró con ningún compañero de aventura y decidió desistir y volverse a incorporar al pelotón para intentarlo más adelante. Pero fueron Dan Martin y Valverde los que se llevaron el gato al agua. Con poco más de un kilómetro por delante, y viéndose la meta al final de recta, ambos se miraron, se vigilaron y, justo en el momento idóneo, lanzaron sus ataques.

Valverde, que ya le había ganado el miércoles en la Flecha Valona, volvió a dejar sin las mieles del triunfo al irlandés. Y es que el murciano está demostrando un gran nivel este inicio de la temporada UCI, con 11 triunfos de etapa y en segunda posición de la clasificación anual, justo por detrás del belga Greg Van Avermaet (BMC Racing). Y mientras, la primera de las tres grandes citas del año se acerca.



El premio, para la familia de Scarponi

Al finalizar la carrera, Valverde anunció que dedicaba su victoria a Michele Scarponi y que destinará el premio en metálico a la familia del ciclista fallecido. "La victoria es para Michele Scarponi", señaló al micrófono de la organización antes de detener su discurso por la emoción. "Era muy buen amigo mío, es una auténtica pena. Los premios de esta victoria van para la familia", añadió entre lágrimas.

"Lo de Michele es una verdadera pena, cuando me enteré ayer me quedé helado, realmente mal. Pero no sólo yo, sino todo el equipo, el público y el ciclismo en general", continuó el ganador de la prueba.

Scarponi, de 37 años y ganador del Giro de Italia 2011, fallecía el sábado atropellado por una furgoneta en un cruce de caminos mientras entrenaba cerca de su casa de Filottrano (Italia); iba a ser el líder del Astana en el Giro 2017, que comienza en dos semanas. Estaba casado y tenía dos hijos.