Real Madrid -Barcelona: Así fue el gesto de la polémica de Ramos con Piqué

Sergio Ramos fue uno de los protagonistas del partido. El central fue expulsado en el minuto 77 por una entrada a Messi. El madridista no dio crédito a su expulsión y, mientras enfilaba el vestuario, aplaudió con ironía y se dirigió a Piqué, apuntando el palco y con un gesto de ´hablad, hablad´ al jugador del Barcelona.

La entrada de Ramos y su gesto irónico hacia Piqué. EFE-REUTERS

Gerard Piqué declaró tras la victoria de su equipo en el Clásico contra el Real Madrid que en el estadio Santiago Bernabéu "están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos".

"Creo que cuando (Sergio Ramos, que fue expulsado) llegue a casa se va arrepentir. La roja es muy, muy clara. Los dos pies por delante, sin opción de tocar el balón, Leo se iba solo...", dijo sobre las protestas del defensa madridista tras ser expulsado.

"El problema es que aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos. Hoy no ha sido el caso. Una vez que el árbitro hace bien las cosas y parece el malo de la película", señaló.



Ramos: "Piqué con tanto tuit se ha llevado el gato al agua"



Sergio Ramos aseguró este domingo que Gerard Piqué, "con tanta queja y tanto tuit" se ha llevado "el gato al agua" a la hora de presionar a los árbitros.

"Ahora dirán lo que quieran los medios de su casa. No me he dirigido al arbitro en ningún momento. A él (Piqué) le gusta siempre opinar de los árbitros y de las jugadas polémicas. Con tantas quejas y con tanto morbo de cada tuit que hace, se ha llevado el gato al agua", dijo.

Para Ramos, la tarjeta roja fue "excesiva": "Ha sido condicionada para jugar los últimos minutos con un jugador menos. Admito que he llegado tarde después de ver la jugada en televisión 40 veces. Pero no se va a hacer daño, Messi lo hace bien, salta, ni lo toco. Ha condicionado el partido", apuntó.

Además, declaró que no se lleva "nada mal" con Piqué y afirmó que después de jugar un Real Madrid-Barcelona, no hay que pedirle darse un abrazo con el jugador del Barcelona.