Un sueño que se convierte en realidad

Tres años dan para mucho cuando un proyecto que nació de buenas intenciones se crea con ilusión y se consolida con trabajo y esfuerzo. En febrero del 2014, junto a nuestro flamante ganador del Master de Augusta 2017 y abanderado como mejor imagen de nuestra Comunidad Valenciana, Sergio García; se dio el banderazo de salida a un proyecto pionero en el territorio nacional: la creación de la primera escuela pública federativa de golf: la Escuela de Golf de Elche.



En estos meses hasta el día de hoy hemos podido ir presentando y trabajando con todos los recursos e infraestructuras que obraban a nuestro alcance. El presente y el día a día hace que la escuela esté viva y no se frene su evolución por falta de recursos que nuestros abonados y jugadores necesiten para llevar a buen fin su ilusión en la mejora del golf, así como en los momentos de asueto y disfrute de sus horas libres.



Son estos los motivos por los que la Escuela de Golf Elche crece. Y crece con lo que entendemos que requiere el jugador adulto, el golfista novel y el infantil ilusionado en conocer el golf. Sin tener en cuenta el coste material y pensando en el esfuerzo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana por ir cumpliendo los plazos para dar lo mejor en el mejor sitio para ello, se producen mejoras, pudiéndolos presentar alguno de ellos?



Todo este invierno pasado ya hemos podido ser la alternativa al practicante de paddel y futbol. El haber iluminado la totalidad del «tee line» del campo de prácticas con dos espectacular focos de leds y el «putting green» con otro, hace que se pueda practicar y dar clases hasta las 21,00 horas cada día.



La apertura de la escuela todos los días de la semana conlleva a que la afluencia a la misma sea continuada y constante sin tener que preocuparte de buscar otra actividad para todos nuestros abonados y simpatizantes.



Nuestros jugadores avanzan y con ellos nuestro campo. En breve se inagurarán cinco nuevos tees en nuestro campo de Pitch & Putt, para «retar» a nuestros más aventajados e intrépidos golfistas con distancias de más de 130 metros y de golpes con necesitad de aumentar la precisión a los yá inmejorables greens de los que disponemos. La puesta en marcha de un puttingreen de hierba artificial frente a la casa club, hace las delicias de los «peques» y de osados jugadores que se «juegan» el café al mejor golpe.



La cafetería y restauración va creciendo poco a poco, pudiendo disponer de un «oasis» de avituallamiento para reponer fuerzas, así como para los más sibaritas podrán degustar arroces y cocina a la brasa, bajo encargo previo. Los atardeceres ilicitanos se ven de otra forma, sentado en la terraza, frente al verde del campo con un refresco en la mano.



Para cerrar el círculo, es importante pensar en el estado físico pre y post práctica de golf. Es el motivo que hayamos encontrado al mejor equipo humano y técnico para ofrecer en nuestras instalaciones un servicio de Fitnessgolf, que engloba prestaciones como clases de yoga, pilates, fisioterapia, masajes, etc. No podemos concluir el artículo sin antes agradecer y felicitar a la vez, a la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Elche el esfuerzo realizado conjuntamente para conseguir llegar al momento de éxito en el que nos encontramos.



Gracias a todos los ilicitanos por abrirnos las puertas de sus ilusiones y un ¡Felicidades Sergio!