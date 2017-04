Toni Seligrat: «Intentaremos ganar con nuestro estilo, siendo ambiciosos»

El técnico mentaliza a la plantilla para evitar errores

Toni Seligrat se caracteriza por ser un entrenador que encara de frente los retos, como el que le aguarda mañana en el estadio José Rico Pérez. El desenlace favorable supondrá acariciar con la yema de los dedos la ansiada clasificación para la fase de ascenso, pero el preparador valenciano no da por liquidado al Hércules. «Veo hasta opciones de que nosotros no entremos en el play-off, porque matemáticamente existen. Como no voy a ver opciones de que el Hércules se clasifique. Quedan doce puntos y a todo el mundo le cuesta ganar. Podría darse el caso de que sin ganar nada acabemos segundos», explicó Seligrat que mañana espera un rival que «lo va a dar todo en cuanto actitud y compromiso por respeto a su afición. No sólo actuará así contra nosotros si no en los partidos que le quedan», aseveró.

Respecto al modelo de juego que exhibirá el Alcoyano matizó que «el Hércules es un equipo que te puede hacer daño de cualquier manera, se encuentra cómodo con el balón y si no lo tiene tampoco le haces daño. Nosotros vamos a jugar a ganar, si podemos tener la pelota la tendremos. El Alcoyano quiere tener protagonismo en todo e intentaremos ganar siendo ambiciosos. No vamos a estar replegados y a buscar contraataques, porque no lo hemos hecho nunca».

Seligrat, por otro lado, insistió en la necesidad de preservar la línea de regularidad mostrada hasta la fecha, ligeramente truncada por la primera derrota de local contra el Atlético Saguntino. «Tenemos que jugar el derbi como una muestra más de que este equipo tiene una continuidad en el trabajo que está llevando a cabo durante todo el año. La continuidad se rompió algo en el último partido puesto que no estuvimos tan bien como otras veces. En definitiva, debemos proseguir con nuestra normalidad que es competir y hacer cosas muy bien y pocas mal». En este sentido, el técnico alcoyanista recalcó la necesidad de extremar frente al Hércules el nivel de concentración para erradicar los errores que acaban decantando la balanza a favor del rival. «Llevamos algunos encuentros de los últimos encajando dos tantos. En alguna de esas veces el contrario ha disparado una vez a portería y nos ha hecho goles de forma poco ortodoxa. Así y todo, el equipo ha competido siempre bien y ha tenido opciones de ganar el encuentro. Queremos seguir así sin buscar nada diferente».



Test en Alicante



El derbi contra el Hércules puede considerarse como una excelente piedra de toque para calibrar el potencial del equipo en la fase de ascenso, pese a las ausencias de David Torres y Jony Ñíguez. «También será un test la semana siguiente que viene el Villarreal B o la última jornada en casa del Atlético Baleares. Los encuentros que quedan están marcados por lo mucho que hay en juego, normalmente por los dos bandos», afirmó Seligrat que no ocultó el carácter especial del derbi. «El rival que tendremos enfrente es de entidad, el campo es espectacular, así como el momento y lo que podemos conseguir si ganamos. No sólo a nivel de clasificación si no de refuerzo y confianza», concluyó.