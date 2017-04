El Eldense se ve obligado a alinear lesionados

El Eldense convocará a todos los jugadores de la primera plantilla, incluido los lesionados, para poder cumplir la normativa que obliga a los equipos de Segunda B a tener como mínimo a siete jugadores de la primera plantilla sobre el terreno de juego para medirse mañana (17 horas) al Mestalla.



Si tenemos en cuenta que el Eldense sólo dispone de once futbolistas tras los despidos producidos por el escándalo de los amaños, el Deportivo se ve obligado a convocar a futbolistas lesionados o con molestias para poder alinear como mínimo a siete jugadores, ya que Mendy está sancionado, David Ruiz no puede jugar mañana por la «cláusula del miedo», mientras que Tabala, David, Azin, Joseja y Cheikh tienen algún tipo de dolencia que no les permite jugar a pleno rendimiento. De ese modo, alguno de los lesionados deberá jugar y otros estar en el banquillo para suplir a cualquiera de los siete titulares en caso de expulsión o de que no pueda seguir actuando por su dolencia.



Por tanto, el Deportivo completará la convocatoria con chavales del equipo juvenil o del filial: «Los que salgan ante el Mestalla lo darán todo para tratar de buscar la victoria», relata Roberto Campillo, técnico azulgrana.



En caso de que el Eldense no presente siete futbolistas de la primera plantilla en el «once», se le dará por incomparecido, y si se queda con menos de siete jugadores del primer equipo durante el choque, quedará suspendido.