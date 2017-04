El ciclista italiano Michele Scarponi muere atropellado mientras entrenaba

El ciclista italiano Michele Scarponi murió este sábado a los 37 años en un accidente de circulación durante un entrenamiento en las calles de la zona de Ancona (Marcas, centro de Italia).



Scarponi, del equipo Astana y ganador del Giro en 2011, había salido de su residencia en el pueblo de Filottrano para entrenarse pasadas las ocho de la mañana locales (-2 GMT) y fue arrollado por un camión en un cruce de calles, informaron a Efe fuentes de la policía local.



El camión, cuyo conductor conocía personalmente a Scarponi, no cedió el paso en un cruce y golpeó frontalmente al ciclista italiano, provocando su muerte inmediata.



"Michele murió esta mañana durante un entrenamiento. Es una tragedia demasiado grande para que se pueda escribir. Perdimos a un gran campeón y a un chico especial, siempre sonriente. Era un símbolo para el grupo Astana", publicó su equipo en un comunicado.







This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele.