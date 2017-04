Cerca de mil deportistas disputan en Orihuela el Miguel Hernández 113

El próximo domingo día 23 de abril tendrá lugar el Triatlón Orihuela Miguel Hernández 113, que saldrá desde la playa de Cabo Roig y atravesará todo el término municipal oriolano para finalizar en el centro urbano.as.



La prueba, valedera para la Copa de España, está organizada por el club A300W y la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, y se espera que cuente con cerca de mil deportistas que recorrerán 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de carrera ciclista y 21 kilómetros de carrera a pie. El triatlón se disputará tanto en categoría masculina como femenina, y tendrá su meta en la zona del Palmeral tras recorrer el casco antiguo.



Entre los cerca de mil participantes figuran Saletra Castro y el francés Sylvain Sudrie como los principales favoritos para llevarse la victoria en este triatlón que contará con un gran nivel de participantes que aspiran a luchar en las primeras posiciones.



La representación española estará encabezada por el vigente subcampeón de la prueba, Gustavo Rodríguez, y varios de los mejores triatletas españoles de media distancia como Pablo Dapena, el campeón de España 2015, Emilio Aguayo o el balear Josep Torres. También estarán en la lista de salida tres españoles que han logrado subir al podio del Ironman de Hawaii en GGEE: Iván Álvarez, David Corredor y Pedro José Andújar.



En categoría femenina Saleta Castro parte como favorita, pero tanto Dolça Ollé, como Anna Noguera le pondrán difícil la victoria. También estarán en la lista de salida Mabel Gallardo, Aintzane Argaiz y Mónica Falgueras, única mujer en completar dos veces el recorrido del Challenge Madrid.



La competición dará comienzo a las 8 de la mañana con la salida élite masculina. Dos minutos después iniciarán su competición las triatletas élite femeninas y posteriormente los grupos de edad y paratriatletas.



El triatlón de Orihuela Miguel Hernández 113 también será Campeonato Autonómico de Murcia y de la Comunidad Valenciana de media distancia, prueba puntualmente para la Copa de España de MD y la tercera competición del circuito No Drafting Series, del que es la «carrera reina».



En Orihuela estará el actual líder del circuito David Pablo Sánchez, mientras que en mujeres Reme Carrasco que encabeza la calificación no competirá en Orihuela.



Hay que destacar también la celebración del triatlón «Olímpico+» donde tres triatletas son los favoritos a la victoria: Ciro Tobar, Graham Baxter y Sergio Pardo. En categoría femenina la gran favorita es Esther Leal. Orihuela se convierte por méritos propios en la capital de triatlón no solo en la Comunidad Valenciana.