Ferrándiz para la eternidad

«Es la distinción que más ilusión me hace», afirma.

«Ha sido uno de los actos más emocionantes de mi vida». Con estas palabras Pedro Ferrándiz dejó claras sus sensaciones tras entregarle Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, la placa de la calle que llevará su nombre. «Una calle es el reconocimiento de toda una ciudad, un pabellón es de un círculo más reducido», ha valorado Ferrándiz, que desde 2014 también da nombre al pabellón antes conocido como Centro de Tecnificación. El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alicante con una nutrida representación del deporte alicantino.



Fue el enésimo homenaje a un alicantino ilustre que cuenta en su palmarés con doce Ligas, once Copas y cuatro Copas de Europa con el Real Madrid en trece temporadas entre 1959 y 1975. El inventor de la «autocanasta» que obligó a la FIBA a cambiar el reglamento recibió multitud de felicitaciones en el Salón Azul.



Echávarri confirmó tras el acto que el vial que recordará la figura de Pedro Ferrándiz será el que hasta ahora daba nombre Kiko Sánchez Luna, que fue condenado por prevaricación durante su etapa como concejal del consistorio alicantino. «Kiko Sánchez fue condenado con sentencia firme por corrupción política y hay una ley autonómica que obliga a retirar la calle. Se le ha retirado en cumplimiento de la ley», ha aclarado Echávarri. La calle está situada en la Playa de San Juan.



Ferrándiz destacó su «pasión» por Alicante y agradeció que haya sido un reconocimiento en vida asegurando que «por muchos y grandes honores» que ha recibido, tener un calle en la ciudad «colma todos los sueños como alicantino».



Previamente habló Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, recordando las hazañas del alicantino cuando era manteado por jugadores como Szerviak, Emiliano, Luyk, Brabender, Corbalán, entre otros, tras conquistar uno de sus numerosos títulos con el Madrid.



También Toni Gallego, presidente del Lucentum, elogió la figura de Ferrándiz. «Es la persona más emblemática que ha dado Alicante en el baloncesto», señaló el dirigente lucentino.



Ferrándiz también comentó la actualidad del baloncesto español y, como no, de Sergio Llull. «Recuerdo que cuando debutó en el Real Madrid escribí un artículo hablando de él, diciendo que habían fichado un superclase. El tiempo me ha dado la razón de sobra», sentenció un emocionado Pedro Ferrándiz.