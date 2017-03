La confesión más íntima de Leo Messi y Luis Suárez

Que Leo Messi y Luis Suárez mantienen una excelente relación que va más allá de los terrenos de juego no es ningún secreto. Ambos jugadores son excelentes amigos y lo han vuelto a demostrar en una divertida entrevista que grabaron hace un par de meses pero que se acaba de emitir en el programa 'Por la Camiseta' de Canal 10 de Uruguay.





En un ambiente distendido y mientras disputan una partida de cartas,, la mayoría extrafutbolísticos. Por ejemplo, de las habilidades con el balón de sus hijos. También de las suyas en otros deportes. "En el vestuario tenemos un aro y jugamos a baloncesto. Yo me defiendo, pero Luis es malísimo", afirma Messi. Una afirmación a la que el uruguayo responde:Jugamos tres partidos y le gané y desde ese momento no ha vuelto a invitarme a jugar", explica entre risas.La confesión más íntima, no obstante, llega cuando el periodista les somete a. Así, pregunta a Messi si sabe cómo orina Suárez. "¿Meas sentado? Yo también", afirma el argentina mientras el uruguayo se troncha de risa. "Te levantas por la mañana y estás dormido, la mandas para abajo...", se justifica Messi.