Cristiano Ronaldo, fuera de la convocatoria contra el Eibar

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo no jugará este sábado (16.15 horas) frente a la Sociedad Deportiva Eibar al haberse quedado fuera de la convocatoria ofrecida por Zinédine Zidane para el partido perteneciente a la vigésimo sexta jornada de la Liga Santander.

El ariete luso, que se entrenó al margen de sus compañeros este viernes, sufre unas molestias y Zidane no ha querido arriesgar. No será la única ausencia del Real Madrid en su partido ante el conjunto armero. Ni Bale, expulsado ante Las Palmas, ni Morata -también sancionado- podrán enfrenarse a los blaugranas.

"Cristiano se ha resentido un poco, por eso esta mañana no entrenó con nosotros. Lo más importante es que esté bien. Vamos a ver lo que vamos a hacer con Cristiano", manifestó Zidane en la rueda de prensa que ofreció este viernes previa al encuentro.

La lista al completo del cuadro merengue es la siguiente: Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco; Benzema, Lucas Vázquez y Mariano.

Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que hay "mucha negatividad" alrededor de su equipo y el club, y dijo con rotundidad que "la palabra crisis no existe" confiado en una inmediata reacción de sus jugadores.

"Cuando no haces el partido adecuado y no es el resultado esperado como siempre hay negatividad en este club, pero nosotros somos positivos, pensamos sólo en lo que podemos hacer mejor. Hay mucha negatividad alrededor del equipo y el club, siempre va a pasar y lo sabemos", aseguró.

"Estoy acostumbrado a eso, la palabra crisis no existe en el fútbol, siempre tienes la posibilidad cada tres días de volver a hacer las cosas mejor", añadió.

Zidane se mostró convencido de la reacción de su equipo en la visita al Eibar tras perder el liderato de la Liga. "Esperamos hacer un buen partido los noventa minutos buenos. Sabemos las dificultades que vamos a tener en este campo difícil".

Y justificó el inicio con 40 minutos de retraso del último entrenamiento por el visionado de vídeos en una reunión. "Nosotros hablamos siempre en el vestuario antes del entrenamiento. Hoy hicimos un poco más larga una charla y vídeo. Lo que hablamos se queda en el vestuario", afirmó sin querer desvelar nada.

Tampoco quiso entrar en profundidad en lo que está fallando en su equipo. "No es el mejor momento de la temporada, con los tres últimos partidos que hicimos, pero son momentos que pasan y con tranquilidad y trabajando vamos a hacer las cosas mejor".

"A veces es cierto que quieres hacer cosas en el campo y no te salen. Lo analizamos, lo hablamos y ya está. Os preocupáis del vestuario del Real Madrid pero pase lo que pase hasta el final vamos a seguir con lo que estamos haciendo. No estamos contentos de nuestro momento y hay que hacerlo mejor, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo todos", manifestó.



Rotaciones



El técnico francés reiteró su idea hasta el final de temporada de contar con toda su plantilla y seguir con las rotaciones cueste lo que cueste.

"Voy a hacer siempre lo mismo con mi equipo porque tengo 24 jugadores y mi mensaje no cambia, son todos importantes. A veces tengo que tomar decisiones, alguno se queda fuera o en el banquillo. Así seguirá mientras esté aquí", aseguró.

"No podemos tropezar si queremos ganar la Liga pero mi discurso no ha cambiado. Necesitamos rotar a los jugadores jugando cada tres días. Otros entrenadores no lo ven así y lo respeto, pero para mí los 24 son muy buenos y no voy a prescindir de nadie", añadió.

Y defendió con firmeza al francés Karim Benzema. "Estoy satisfecho con todos mis jugadores pase lo que pase hasta el final. Estoy con ellos a muerte".