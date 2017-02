La gran fiesta del running en Torrevieja

El recorrido por el paseo marítimo deleita a los atletas en la 34 edición de la carrera.

El británico Stuart Spencer y la finlandesa Matleena Livson se proclamaron vencedores de la trigésimo cuarta edición del medio maratón de Torrevieja, en la que tomaron parte unos 1.200 atletas.

Spencer ha dominado la competición con absoluta autoridad y ha ganado con un tiempo de 1:09:14. La segunda plaza ha sido para el corredor local Álex González, a más de cuatro minutos, mientras el tercer puesto fue para Noé Romero. En mujeres, la finlandesa Matleena Livson empleó un tiempo de 1:26:52 en recorrer los 21 kilómetros del recorrido y aventajó en más de tres minutos a Judith Molina, segunda, y a Estefanía Carbonell.

Como siempre, hubo momentos emotivos más allá de las marcas y las clasificaciones, siendo uno de ellos el protagonizado por dos corredores con una pequeña pancarta en recuerdo del fallecido Pablo Raez, o gestas como la de un veterano corredor que ha completado descalzo la prueba.

También se ha disputado una carrera de 10 kilómetros, por la que optaron el 40% de inscritos, y en definitiva el buen tiempo ha acompañado a esta fiesta del deporte para personas de toda condición física, que por cuarto año ha organizado la firma White Go For It. Esta empresa ha dado un toque vanguardista a la organización, que incluso ha dispuesto de un dron para realizar tomas aéreas de los corredores.

También sobresalió la presencia de atletas foráneos y también españoles que afrontaban por primera vez la prueba, cuyo circuito, por los paseos marítimos del municipio, causó grata impresión. En definitiva, también destacó el humor de algunos corredores que no dudaron en ir disfrazados, aunque en mucho menor cuantía que otras ediciones.

Algunos corredores tropezaron en la llegada a causa de un inoportuno pliegue en la prolongada alfombra de meta.