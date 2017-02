El McLaren de Alonso vuelve a rodar tras la avería del estreno

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha sido el piloto más rápido este lunes en la primera jornada de las ocho de entrenamientos oficiales de pretemporada previstas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, marcando un 1:21.765 que prolonga el dominio de las flechas plateadas mientras que Fernando Alonso (McLaren) empezó con mal pie su relación con el nuevo MCL32 y Sebastian Vettel (Ferrari) fue el único capaz de seguir a Hamilton.

Pese a que en la primera parte de la jornada Vettel fue el más rápido con un 1:22.791 en 62 vueltas, superando al recién llegado a Mercedes Valtteri Bottas en 378 milésimas, la aparición por la tarde de Lewis Hamilton hizo cambiar las tornas y todo volvió a como fue en 2016, cambiando el cromo del vigente campeón ya retirado Nico Rosberg por el del británico.

El Mercedes sigue siendo muy rápido y fiable y Hamilton firmó un mejor crono, con neumáticos blandos, que el logrado en la sesión de calificación del pasado Gran Premio de España que le hizo ser el 'poleman' (1:22.000). El único que también rodó en 1:21 fue Sebastian Vettel con su nuevo Ferrari, que parece ser mucho más 'rampante' que en el pasado (1:21.878).

Una de las sorpresas en positivo la dio un Felipe Massa que ha pasado de 'jubilarse' a volver al ruedo por la puerta grande, pues dio 103 vueltas en Montmeló para firmar el tercer mejor tiempo de la primera toma de contacto con la realidad de 2017, a 311 milésimas de Hamilton. Massa y Vettel (128) fueron los que más rodaron junto a Mercedes, aunque la escudería alemana fue la única que alternó a sus pilotos, con 79 vueltas para Bottas y 73 para Hamilton.

Por su parte, el piloto español Fernando Alonso (McLaren) no ha iniciado con buen pie el primer día de entrenamientos oficiales de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya por culpa de una fuga de aceite en el motor Honda de su nuevo MCL32, con el que sólo pudo dar una vuelta de instalación antes del incidente que tuvo paralizado al asturiano durante unas horas, si bien rodó de nuevo esta tarde hasta acabar 29 vueltas, en penúltima posición.

La relación entre Alonso y el flamante y anaranjado MCL32 no ha sido idílica a las primeras de cambio. Pese a una sesión de rodaje de la escudería, este domingo, en la que hicieron alrededor de 100 kilómetros, el primer día de 'test' empezó con un problema de fuga de aceite que paralizó al equipo y le llevó a firmar un pobre 1:24.852 a más de 3 segundos de Hamilton y su Mercedes.

También tuvo ciertos problemas, aunque fue de menos a más, el Red Bull del australiano Daniel Ricciardo. No obstante, en la parte vespertina de la sesión hizo un simulacro con un 'stint' de 37 vueltas mejorando la inestable manejabilidad del monoplaza por la mañana. Acabó quinto, por delante del Mercedes de Bottas o del Force India de Sergio Pérez, aunque por detrás de un Kevin Magnussen que dejó a su Haas cuarto en la última vuelta, sobre la bandera a cuadros (1:22.894).

Mejor que a Alonso le fue a Carlos Sainz, que estrenó su nuevo Toro Rosso con 51 vueltas y el octavo mejor crono. Mientras que hizo 18 giros en Montmeló por la mañana, la tarde fue más fructífera ya de inicio, llegando a situarse momentáneamente en cuarta posición.

Fernando Alonso conversa con sus mecánicos tras la avería. EFE

Alonso: "Hay que mantener la calma"

Alonso declaró este lunes, tras la primera jornada de ensayos de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en las que tuvo problemas mecánicos, que "son comprensibles las dudas", pero precisó que "hay que mantener la calma".

"La verdad es que es comprensible (pensar de modo pesimista). Es jugoso que, después de los dos años que hemos tenido con dificultades, lleguemos al tercer año y que en la primera vuelta tengamos que cambiar la unidad de potencia... Es muy fácil el titular y muy fácil pensar", dijo al respecto en declaraciones que reproduce la web 'motorposrt.com'.

"Todos podemos opinar lo mismo y tener esa sensación. Pero no dejándose llevar por esa primera impresión o esa frustración, que todos tenemos, yo creo que los aficionados, nuestros patrocinadores, los mecánicos, los ingenieros que llevan trabajando cuatro o cinco meses, después de que el coche llegara el sábado por la noche y tuviera el domingo un día de filmación, nadie esconde su frustración, y nosotros los primeros", dijo el bicampeón mundial.

Sobre el apoyo que ha recibido de los aficionados en el trazado de Montmeló, Alonso comentó: "La verdad es que ha sido una sorpresa. Cuando tuve el problema me dijeron que iban a tardar unas horas y decidí irme al hotel a entrenar y estuve en el gimnasio haciendo un poco de deporte para no perder el día por completo, y luego cuando volví y me fui al garaje la grada estaba llena, porque a las nueve de la mañana no había tanta gente".

"Ha sido emocionante. Seguramente te pone un poco triste por ellos, porque llevan todo el día allí y no te han visto rodar, y luego cuando te dicen 'vamos a dar una vuelta despacio, vamos a dar otra vuelta despacio' y cogemos el ritmo, y pasas por allí y les oyes y con todas esas emociones te apetecería decirles que va a ser un día bastante tranquilo y ojalá podamos en breve recompensarles de alguna manera", señaló el asturiano.