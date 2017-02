La gran fiesta del running en Torrevieja

El Medio Maratón de Torrevieja ha rondado este domingo los 1.000 participantes en su XXXIV edición. Como siempre, ha habido momentos emotivos más allá de las marcas y las clasificaciones, siendo uno de ellos el protagonizado por dos corredores con una pequeña pancarta en recuerdo del fallecido Pablo Ráez, o gestas como la de un veterano corredor que ha completado descalzo la prueba.

Stuart Spencer se ha impuesto en el Medio Maratón con 1 hora 9 minutos y 14 segundos, mientras que Livson Matleena ha sido la campeona en féminas con 1 hora 26 minutos 52 segundos. Hazma Chetoui ha sido el vencedor de la prueba de 10K con 34 minutos y 5 segundos. La ganadora de esta prueba ha sido Silje Lindstad con 39 minutos y 29 segundos.

El 40% de los inscritos optaron por la carrera de 10 kilómetros y el buen tiempo acompañó a esta fiesta del deporte para personas de toda condición física, que por cuarto año ha organizado la firma White Go For It, siendo éste su último año de contrato.

Esta empresa ha dado un toque vanguardista a la organización, que incluso ha dispuesto de un dron para realizar tomas aéreas de los corredores.

En esta línea, también ha destacado la creatividad en uno de los lemas de la prueba, "We Run Torrevieja", empleado en la web oficial y serigrafiado en la típica bolsa deportiva del corredor que se proporciona a los inscritos, y al que que se le puede aplicar un doble sentido en inglés que oscila entre "corremos en Torrevieja" y que "dominamos Torrevieja".

También sobresalió la presencia de atletas foráneos y también españoles que afrontaban por primera vez la prueba, cuyo circuito, por los paseos marítimos del municipio, causó grata impresión a los primerizos.

En definitiva, también destacó el humor de algunos corredores que no dudaron en ir disfrazados, aunque en mucho menor cuantía que otras ediciones, y en el debe de la organización hay que indicar que entre 5 y 6 corredores que tropezaron en la llegada a causa de un inoportuno pliegue en la prolongada alfombra de meta.