Felipe Orts ya está en casa

La Vila ha sido una fiesta del ciclismo en homenaje a su paisano Felipe Orts, que regresó a su pueblo con la medalla de plata del Mundial de Ciclocross Sub23 lograda sobre el barro líquido del circuito luxemburgués de Bieles, donde el «crossers» alicantino dejó a todos boquiabiertos. Sólo le superó en la línea de meta el gran favorito, el neerlandés Joris Nieuwenhuis, pero entró haciendo el caballito con su bici y acordándose de sus familiares, amigos y de todo el esfuerzo realizado en los últimos años... Consciente de que lo mejor está todavía por venir si como le han prometido va seguir contando con el apoyo económico para tener una estructura de equipo competitivo.

La hazaña merecía un acto como el de hoy y sus más allegados no dudaron en estar junto a él. En la Finca La Barbera fue recibido en plan campeón por una afición que vive sus éxitos como si fueran suyos, que vibra con su pedalear sobre la bicicleta en las pruebas en las que compite y que no quería perder la sensación de estar al lado de todo un subcampeón del mundo que no tiene nombre belga, ni tampoco holandés, pero que se codea con la flor y nata de un deporte en el que dominan los corredores del centro de Europa.

Felipe Orts ha conseguido hacer historia no sólo en Villajoyosa sino a nivel nacional, ya que sólo existen cuatro precedentes españoles en los mundiales: una medalla de plata en categoría amateur en 1970 de José María Basualdo; y tres medallas junior, de José Vijandi, oro en 1979; Jokin Mujika, plata en 1980, y Gaizka Lejarreta, plata en 1996.

Sus más de 400 seguidores corearon su nombre cuando salió al balcón a saludar y mostraron pancartas en las que se podía leer «Felipe campió, la pileta family està amb tu» o «T´ho mereixes Felipe». A continuación, durante una hora, el ciclista no paró de hacerse fotos y de firmar autógrafos a todo el que se lo pidió.

Posteriormente, se celebró el acto institucional y el fin de temporada del equipo Ginestar Delikia, que va a seguir apostando por él la próxima campaña en la que ya dará el salto a la categoría élite, en el Llar del Pensionista. Para que nadie pudiera perderse el acto se colocó una pantalla gigante fuera del edificio, ya que dentro del recinto sólo hay aforo para 350 personas.

El alcalde de La Vila, Andrés Verdú, y el concejal de Deportes, José Ramón Uclés, dejaron claro que es un orgullo para todo el pueblo tener una deportista de su nivel y dijeron tener claro que su futuro es muy prometedor y esperan volverse a ver para celebrar más éxitos.

Dentro del intercambio de regalos destacó una de las piezas de Vilamuseu (Red de Monumentos y Museos de La Vila Joiosa), que, desde ahora, se denominará Cuenco Trípode Fenicio Felipe Orts. Todo un detalle.