Zinedine Zidane: «Veo a Keylor muy bien»

El Madrid se centra en el duelo de Copa de hoy (21.15) ante el Celta.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, zanjó cualquier posibilidad de que se abra un debate en la portería tras la actuación de Keylor Navas en Sevilla, y dedicó elogios al costarricense, asegurando su continuidad como titular, salvo en Copa del Rey, competición que juega Kiko Casilla.

«Le veo muy bien a Keylor, está haciendo muy buena temporada. Claro que se puede pedir siempre más a un portero y a un jugador de campo, a todos, pero hasta ahora ha sido él mismo portero de siempre. Si hicimos 40 partidos sin perder era por algo y si no me equivoco él estaba», defendió.

«Es normal que quieran que perdamos los que no son madridistas y que lo hagamos mal, pero hay que estar listos. No va a cambiar nada porque perdamos un partido. Lo único que tenemos que buscar es una solución para intentar que no pase otra vez», dijo Zidane en rueda de prensa previa al encuentro de ida de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo.

Además, señaló que creen en lo que hacen y que «no cambiaría nada» del encuentro liguero ante el Sevilla. «A lo mejor tendría que haber agotado los dos cambios, pero en ese momento vi que no tenía que hacerlo y por eso no lo hice. A veces puede pasar esto», apuntó.

«Es la primera vez que jugamos de esta manera desde el inicio -con tres centrales-, pero sabemos hacerlo. Hemos jugados ya tres veces así y no es nuevo para los jugadores. Jugando tres días contra un mismo rival hay que hacer cambios. A veces, necesitas jugar de distinta manera para sorprender al rival», añadió.

Sin embargo, también indicó que no puede sacar «nada positivo» de la derrota ante los de Jorge Sampaoli porque le hubiese gustado «seguir ganando». «Trabajamos para ello, pero cuando esto sucede lo único que tenemos que hacer es pensar en que tenemos que volver a recuperar nuestro ritmo y trabajar un poco más», subrayó.

La vuelta de Cristiano Ronaldo, que se estrena esta temporada en una convocatoria de Copa del Rey, y el descanso para Dani Carvajal son las principales novedades en la lista del Real Madrid, de cara al duelo de esta noche ante el Celta en el Santiago Bernabéu.

Para abrir los cuartos de final, Zinedine Zidane ha olvidado esta vez las rotaciones.