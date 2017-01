Roca ve ansiedad por llegar a la promoción

El entrenador del Orihuela, José Manuel Roca, reconoce que en su equipo existe cierta ansiedad provocada por las ganas que la plantilla tiene de alcanzar los puestos de promoción de ascenso.

Y es que durante el derbi comarcal del pasado domingo en Los Arcos ante el Torrevieja, los oriolanos desperdiciaron innumerables ocasiones para golear, y sin embargo en los últimos minutos de partido se temió por el resultado, una vez que los salineros acortaron distancias.

No es la primera vez que ocurre algo parecido. De hecho, los oriolanos han dejado escapar muchos puntos esta temporada en los últimos minutos. En ese sentido, Roca señala que «hay que estar en el vestuario como jugador para ver la ansiedad que se tiene. En el Orihuela hay mucha porque queremos jugar el play off, y el futbolista vive con ello y tiene que llevarlo bien para que no le afecte».

A pesar de elle, el técnico defiende a sus jugadores. «Están haciendo un trabajo tremendo para retomar el pulso a la categoría, y lo que importa ahora es sacar los partidos y llegar a la recta final con opciones. Pensamos que viene el Torrevieja y hay que meterle 5, pero aquí no hay rivales fáciles».