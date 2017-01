Gaspar Campillo rechaza una oferta para entrenar en China

El entrenador del Novelda, Gaspar Campillo, ha rechazado recientemente una oferta para entrenar en el extranjero. Concretamente, el técnico verdiblanco fue tentado por el fútbol chino: "He tomado la decisión de no marcharme tanto por problemas personales como porque el equipo no se merece que me vaya. Después de convencer a futbolistas para que se queden, me parecía injusto dejar al equipo tirado" , señala el preparador verdiblanco, y añade: "El tren pasa muy pocas veces por delante y era una oferta buena tanto profesional como económica, pero si me han llamado es porque el Novelda va arriba. Si no estuviésemos ahí, seguro que no se hubiesen acordado de mí. Todo se lo debo al Novelda y no creo justo que me vaya".

Campillo también se acordó de los arbitrajes que está teniendo el equipo en las últimas jornadas: "Es momento de estar juntos y ver si somos capaces de dar la sorpresa al final de la temporada, aunque parece que algunos no quieren", indicó el técnico, quien aseguró que "La Magdalena tiene que ser más respetada. El Novelda es un equipo importante de Tercera y llevamos dos semanas en las que no nos han pitado dos penaltis".

Sin embargo, Campillo afirma que "lo mejor quizá sea callarse, porque cuanto más se hable de estas cosas puede ser peor". Los verdiblancos retoman los entrenamientos hoy para preparar el choque de este fin de semana en la localidad valenciana de Buñol.