Césped artificial, la asignatura pendiente

Toni Seligrat no mejora los números del pasado.

El único compromiso en este tipo de superficie que concluyó en tablas (0-0) fue el disputado en el campo de Montigalà de Badalona, todavía en la jornada 9.

Cabe recordar que el plantel del Alcoyano viene trabajando con regularidad desde el pasado mes de octubre en la hierba artificial del estadio Climent de Ibi por lo que la falta de adaptación no parece tener relación con los desenlaces negativos.

El Deportivo debe afrontar hasta final de curso cuatro compromisos más en campo sintético (Eldense, Prat, Ebro y Atlético Baleares). Dos de los cuatro escenarios, Prat y Ebro, han sido calificados por el entrenador, Toni Seligrat, como «de los más difíciles del grupo» junto a los de L'Hospitalet, Saguntino y Cornellà, de donde se regresó de vacío.

En lo que respecta al reciente desplazamiento a Cornellà el resultado final (1-0) se fraguó como consecuencia de un penalti inexistente. El lateral Navarro, protagonista de la acción, aclaró que «fue una jugada muy rápida, una pared entre ellos, el jugador de banda se quedó delante de Miguel e intenté encimarlo por detrás para que no chutara con facilidad.

En principio, el árbitro no había señalado penalti pero finalmente fue el línea el que se lo indicó. Le dije que había caído encima de él justo después de chutar, cuando no tenía ninguna opción, pero el asistente no cambió de opinión», explicó en declaraciones a la web del club.

Navarro, por cierto, vio la quinta cartulina amarilla en el municipal de Cornellà razón por la cual descansará el próximo domingo frente al Gavà. El defensor natural de Novelda ha sido titular las 20 jornadas de Liga con dos goles en su haber (L'Hospitalet y Hércules).



Gato

El delantero Manuel Gato, independientemente de la justicia del penalti en contra, declaró con respecto a la derrota frente al Cornellà que «nos faltó estar un poco mejor a nivel ofensivo con el balón. Fue nuestro punto débil puesto que el equipo está capacitado para hacer más cosas con balón y crear mucho más peligro y en Cornellà no fuimos capaces».

El máximo goleador del plantel prefirió pasar página y mirar al futuro. «Los profesionales estamos aquí para reflexionar sobre lo ocurrido y preparar el siguiente partido. Se comenten errores y hay veces que no salen las cosas tal y como uno quiere. Al final el secreto está ahí, en el trabajo», concluyó Gato.