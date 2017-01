La suerte da la espalda al Novelda

Al Novelda se le escaparon dos puntos ante el Castellón en un partido en el que los verdiblancos merecieron mejor suerte.

Los visitantes no se dieron por vencidos y encontraron su premio tras una falta muy protestada lanzada por Lolo Ivars, que Enrique peinó al fondo de las mallas. Hasta ese momento el Castellón no había creado peligro y el Novelda no supo apuntillarlo.

Empezó el Novelda muy serio dominando a su oponente y dando muestras de tener el partido bien trabajado. Fruto de ese buen inicio llegó el tanto de Mikel Uriarte, que anduvo más listo que sus rivales para quedarse ante Zagalá y batirle por debajo.

En el minuto 80, El árbitro señaló una falta a José Carlos que Lolo Ivars puso muuy tocada en el primer palo donde entraron una nube de jugadores siendo Enrique el que la rozó desviando lo suficiente para dejar vendido al portero local Alberto.