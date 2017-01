Seligrat: «Sin el regalo del penalti hubiéramos acabado empatando»

? Toni Seligrat, técnico del Alcoyano, subrayó como análisis inicial que «a nivel de actitud y de esfuerzo los dos equipos han estado espectacular, sin pelota». No obstante, matizó que «con pelota ellos han estado más precisos. Nosotros hemos hecho con balón muy poca cosa. Hemos estado muy imprecisos». Con respecto al mal momento del Cornellà, llevaba seis semanas sin conocer la victoria y dos derrotas consecutivas, el míster natural de Torrent dijo que «lo único por lo que el Cornellà no ha pasado un buen momento es en resultados, este Cornellà es plano. Plano de un nivel competitivo alto siempre pero el mal momento no se lo he visto nunca. Por eso empatan mucho y pierden poco», dijo. Seligrat señaló a la pena máxima la acción polémica del partido, como el desencadenante del resultado final. «Si hoy no le regalan un penalti, hubieran empatado. El penalti es inexistente, no es penalti. Todos podemos fallar. Hoy ha fallado el árbitro y ha favorecido al Cornellà, otro día nos tocará a nosotros». Seligrat insistió con que «seguramente si no hay ese gol, aunque el Cornellà ha estado mejor con y sin balón, el resultado hubiera sido de 0 a 0», explicó el entrenador del alcoyanista que también apuntó como objetivo inmediato «el partido del Gavà el próximo domingo en El Collao. No pensamos en nada más», sentenció.