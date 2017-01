Zidane confirma la presencia de Ramos y pide «respeto» al sevillismo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó que Sergio Ramos estará en el duelo liguero del Sánchez Pizjuán tres días después de protagonizar un duro enfrentamiento con los aficionados, a los que pidió «respeto» por un jugador que dijo es «el jugador español más emblemático».

Zidane intentó poner el punto de calma antes de una nueva batalla del sevillismo contra la figura de Sergio Ramos. La dedicación del gol del camero a los ultras del Sevilla en Copa del Rey y el perdón al resto de aficionados, no fue entendida por una afición que dedicó graves insultos al capitán del Real Madrid. «Ramos antes de todo es nuestro capitán y es un ejemplo para todos, no solo para nuestro vestuario. Seguramente es el jugador español más emblemático. No quiero hablar mucho del pasado y el Sevilla ha pedido lo mismo que nosotros, máximo respeto a los jugadores y lo que la gente quiere ver, solo fútbol».